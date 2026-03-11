VIDEO: Leones atacan a hombre que entró a refugio y abrió sus jaulas en Edomex

En el Estado de México ocurrió una de esas situaciones que, con solo imaginarlas, pueden generar miedo a más de uno. Un hombre fue atacado por leones luego de ingresar a un refugio en el municipio de Ocoyoacac y liberar a los animales de sus jaulas, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Los leones viven en un refugio ubicado en el municipio de Ocoyoacac/X: @RiGarciaJal

Hombre ingresó a refugio y liberó a los leones

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de marzo, cuando un hombre identificado como Demetri, de aproximadamente 40 años de edad, burló la seguridad e ingresó a la Reserva Los Pinos, aparentemente en estado de ebriedad.

Una vez dentro, saltó algunas bardas hasta llegar a la zona donde se encontraban al menos seis leones.

Registran incidente en santuario de leones en el Estado de México. Un hombre ingresó sin autorización y liberó ejemplares, lo que derivó en un ataque dentro de las instalaciones. El sujeto fue trasladado para recibir atención médica tras ser rescatado. pic.twitter.com/baGJzzFgyN — Ricardo García (@RiGarciaJal) March 11, 2026

Los leones lo atacaron tras quedar libres

Tras liberar a los animales, los leones reaccionaron siguiendo su instinto y lo atacaron brutalmente. Durante el incidente también atacaron a un perro que se encontraba en el lugar, el cual habría sido devorado por las fieras.



A pesar de las heridas, el hombre logró incorporarse y ponerse a salvo.

De acuerdo con los reportes, se refugió dentro de una jaula vacía, mientras el personal del lugar alertó a los servicios de emergencia para rescatarlo y trasladarlo a un hospital.





Para controlar a los leones, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal, desplegó un operativo en la zona.

La Fiscalía del Edomex emitió un comunicado para buscar a los familiares de la víctima/FGJEM

Buscan a familiares del hombre atacado