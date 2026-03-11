Verificación de edad requerida
VIDEO: Leones atacan a hombre que entró a refugio y abrió sus jaulas en Edomex
En el Estado de México ocurrió una de esas situaciones que, con solo imaginarlas, pueden generar miedo a más de uno. Un hombre fue atacado por leones luego de ingresar a un refugio en el municipio de Ocoyoacac y liberar a los animales de sus jaulas, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.
Hombre ingresó a refugio y liberó a los leones
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de marzo, cuando un hombre identificado como Demetri, de aproximadamente 40 años de edad, burló la seguridad e ingresó a la Reserva Los Pinos, aparentemente en estado de ebriedad.
Una vez dentro, saltó algunas bardas hasta llegar a la zona donde se encontraban al menos seis leones.
Registran incidente en santuario de leones en el Estado de México. Un hombre ingresó sin autorización y liberó ejemplares, lo que derivó en un ataque dentro de las instalaciones. El sujeto fue trasladado para recibir atención médica tras ser rescatado. pic.twitter.com/baGJzzFgyN— Ricardo García (@RiGarciaJal) March 11, 2026
Los leones lo atacaron tras quedar libres
Tras liberar a los animales, los leones reaccionaron siguiendo su instinto y lo atacaron brutalmente. Durante el incidente también atacaron a un perro que se encontraba en el lugar, el cual habría sido devorado por las fieras.
A pesar de las heridas, el hombre logró incorporarse y ponerse a salvo.
De acuerdo con los reportes, se refugió dentro de una jaula vacía, mientras el personal del lugar alertó a los servicios de emergencia para rescatarlo y trasladarlo a un hospital.
Para controlar a los leones, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal, desplegó un operativo en la zona.
Buscan a familiares del hombre atacado
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una ficha para localizar a los familiares del hombre, quien presenta graves lesiones principalmente en rostro y brazos.
En la ficha se describe al hombre como de complexión delgada, aproximadamente 1.70 metros de estatura y 76 kilogramos de peso.
Como seña particular, presenta una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en el brazo derecho, cerca del pliegue del codo.
El día del ataque vestía sudadera negra rota, pantalón de mezclilla azul roto, cinturón café y bóxer negro.
Actualmente permanece hospitalizado en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, donde su estado de salud es reportado como grave, mientras las autoridades intentan localizar a sus familiares.