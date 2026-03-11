Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Leones atacan a hombre que entró a refugio y abrió sus jaulas en Edomex

Fueron unos seis leones los que atacaron al hombre luego de ser liberados/X: @RiGarciaJal
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:06 - 11 marzo 2026
Autoridades buscan a familiares de la víctima, quien presentan graves lesiones en rostro y brazos

En el Estado de México ocurrió una de esas situaciones que, con solo imaginarlas, pueden generar miedo a más de uno. Un hombre fue atacado por leones luego de ingresar a un refugio en el municipio de Ocoyoacac y liberar a los animales de sus jaulas, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Los leones viven en un refugio ubicado en el municipio de Ocoyoacac/X: @RiGarciaJal

Hombre ingresó a refugio y liberó a los leones

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de marzo, cuando un hombre identificado como Demetri, de aproximadamente 40 años de edad, burló la seguridad e ingresó a la Reserva Los Pinos, aparentemente en estado de ebriedad.


Una vez dentro, saltó algunas bardas hasta llegar a la zona donde se encontraban al menos seis leones.

Los leones lo atacaron tras quedar libres

Tras liberar a los animales, los leones reaccionaron siguiendo su instinto y lo atacaron brutalmente. Durante el incidente también atacaron a un perro que se encontraba en el lugar, el cual habría sido devorado por las fieras.

A pesar de las heridas, el hombre logró incorporarse y ponerse a salvo.


De acuerdo con los reportes, se refugió dentro de una jaula vacía, mientras el personal del lugar alertó a los servicios de emergencia para rescatarlo y trasladarlo a un hospital.


Para controlar a los leones, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal, desplegó un operativo en la zona.

La Fiscalía del Edomex emitió un comunicado para buscar a los familiares de la víctima/FGJEM

Buscan a familiares del hombre atacado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una ficha para localizar a los familiares del hombre, quien presenta graves lesiones principalmente en rostro y brazos.


En la ficha se describe al hombre como de complexión delgada, aproximadamente 1.70 metros de estatura y 76 kilogramos de peso.


Como seña particular, presenta una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en el brazo derecho, cerca del pliegue del codo.


El día del ataque vestía sudadera negra rota, pantalón de mezclilla azul roto, cinturón café y bóxer negro.


Actualmente permanece hospitalizado en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, donde su estado de salud es reportado como grave, mientras las autoridades intentan localizar a sus familiares.

