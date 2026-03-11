Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena

El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza modificaciones a la credencial para votar con el objetivo de actualizar su diseño y ampliar los elementos de identificación de la ciudadanía. La propuesta fue revisada por la Comisión del Registro Federal de Electores, que avaló presentar el proyecto ante el Consejo General del INE para su eventual aprobación en el modelo de credencial correspondiente al periodo 2026-2031.

De acuerdo con la información del organismo electoral, la propuesta contempla incorporar datos sobre identidad de género autopercibida y autoidentificación indígena o afromexicana. Estos campos serían opcionales y se integrarían únicamente si la persona decide proporcionarlos al momento de tramitar o renovar su credencial.

La nueva credencial del INE para el periodo 2026-2031 podría permitir elegir entre sexo o género en el documento./ INE

El instituto explicó que la inclusión de estos datos tendría carácter voluntario y declarativo, es decir, dependería exclusivamente de la manifestación libre e informada de cada ciudadano, sin necesidad de presentar documentos adicionales para acreditarlo.

¿Qué cambios podría tener la nueva credencial del INE?

Entre los ajustes planteados se encuentra la posibilidad de que el titular elija si desea que su credencial muestre el campo de sexo o de género. En el caso de este último, el esquema contemplaría tres opciones de identificación: “M” para mujer, “H” para hombre y “NB” para no binario.

Asimismo, el proyecto prevé que quienes lo deseen puedan indicar si se reconocen como integrantes de un pueblo indígena o afromexicano, con la finalidad de generar información que permita mejorar el conocimiento de la composición social de la ciudadanía.

El proyecto del INE plantea que los ciudadanos puedan registrar de forma voluntaria su identidad de género en la credencial./ X

Refuerzan seguridad y tecnología de la credencial

Además de los cambios relacionados con identidad, el INE analiza mejoras tecnológicas y de seguridad para la credencial. Entre ellas se contempla actualizar la información contenida en los códigos QR y reforzar su protección mediante sistemas criptográficos más robustos.

También se prevé integrar dos huellas dactilares del titular, lo que permitiría realizar procesos de verificación biométrica tanto en instituciones públicas como privadas.

Durante el análisis técnico también se evaluaron otras opciones para el documento, como incluir un distintivo de discapacidad, referencias a la donación de órganos o información en sistema braille. Sin embargo, estos elementos no forman parte de la propuesta actual que se presentará ante el Consejo General.

La Comisión del Registro Federal de Electores avaló presentar el proyecto ante el Consejo General del INE./ INE