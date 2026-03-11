Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena

La propuesta también contempla reforzar la seguridad de la credencial con mejoras en el código QR y datos biométricos./ INE
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:47 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las modificaciones formarían parte de la actualización del documento oficial de identificación más usado en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza modificaciones a la credencial para votar con el objetivo de actualizar su diseño y ampliar los elementos de identificación de la ciudadanía. La propuesta fue revisada por la Comisión del Registro Federal de Electores, que avaló presentar el proyecto ante el Consejo General del INE para su eventual aprobación en el modelo de credencial correspondiente al periodo 2026-2031.

De acuerdo con la información del organismo electoral, la propuesta contempla incorporar datos sobre identidad de género autopercibida y autoidentificación indígena o afromexicana. Estos campos serían opcionales y se integrarían únicamente si la persona decide proporcionarlos al momento de tramitar o renovar su credencial.

La nueva credencial del INE para el periodo 2026-2031 podría permitir elegir entre sexo o género en el documento./ INE

El instituto explicó que la inclusión de estos datos tendría carácter voluntario y declarativo, es decir, dependería exclusivamente de la manifestación libre e informada de cada ciudadano, sin necesidad de presentar documentos adicionales para acreditarlo.

¿Qué cambios podría tener la nueva credencial del INE?

Entre los ajustes planteados se encuentra la posibilidad de que el titular elija si desea que su credencial muestre el campo de sexo o de género. En el caso de este último, el esquema contemplaría tres opciones de identificación: “M” para mujer, “H” para hombre y “NB” para no binario.

Asimismo, el proyecto prevé que quienes lo deseen puedan indicar si se reconocen como integrantes de un pueblo indígena o afromexicano, con la finalidad de generar información que permita mejorar el conocimiento de la composición social de la ciudadanía.

El proyecto del INE plantea que los ciudadanos puedan registrar de forma voluntaria su identidad de género en la credencial./ X

Refuerzan seguridad y tecnología de la credencial

Además de los cambios relacionados con identidad, el INE analiza mejoras tecnológicas y de seguridad para la credencial. Entre ellas se contempla actualizar la información contenida en los códigos QR y reforzar su protección mediante sistemas criptográficos más robustos.

También se prevé integrar dos huellas dactilares del titular, lo que permitiría realizar procesos de verificación biométrica tanto en instituciones públicas como privadas.

Durante el análisis técnico también se evaluaron otras opciones para el documento, como incluir un distintivo de discapacidad, referencias a la donación de órganos o información en sistema braille. Sin embargo, estos elementos no forman parte de la propuesta actual que se presentará ante el Consejo General.

La Comisión del Registro Federal de Electores avaló presentar el proyecto ante el Consejo General del INE./ INE

El organismo electoral indicó que cualquier modificación deberá cumplir con la legislación vigente y con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de superar evaluaciones técnicas y operativas antes de que el nuevo modelo de credencial pueda implementarse en el país.

Últimos videos
Lo Último
13:30 PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
13:13 Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
13:11 Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
12:52 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
12:48 Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
12:47 Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
12:41 Guido Pizarro confirma baja de Fernando Gorriarán con Tigres para Copa de Campeones Concacaf
12:29 Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL
12:24 Tala Rangel manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón
12:22 Isaac del Toro queda lejos del Top 10 en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, pero se mantiene líder general
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Contra
11/03/2026
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Futbol Nacional
11/03/2026
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido de Liga MX con Tigres | IMAGO 7
Futbol
11/03/2026
Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
11/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Contra
11/03/2026
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
Contra
11/03/2026
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena