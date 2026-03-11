Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Poncho de Nigris vs Ibai Llanos? Influencer mexicano lanza reto para pelea

Poncho retó a Ibai a una pelea para la Velada del Año VI/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:42 - 11 marzo 2026
Este fin de semana se llevará a cabo el evento Ring Royale, mientras que la Velada del Año VI ya anunció su cartelera

¡Paren todo! Una nueva rivalidad ha surgido en el mundo de las redes sociales y podría terminar en una pelea digna de la Velada del Año o Ring Royale.


El influencer mexicano Poncho de Nigris lanzó un reto abierto para subir al encordado y enfrentarse ni más ni menos que al español Ibai Llanos.

Poncho de Nigris es un polémico influencer mexicano que organizó el evento Ring Royale/IG: @ponchodenigris

Ring Royale y la Velada del Año cruzan caminos

Este fin de semana en Monterrey se llevará a cabo el evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris, el cual contará con un cartel llamativo de peleas de exhibición de box entre personalidades del espectáculo y las redes sociales.

Entre los participantes destacan:

  • Alfredo Adame

  • Carlos Trejo

  • Karely Ruiz

  • El Abelito

  • Aldo de Nigris

  • Alberto ‘El Patrón’

  • Nicola Porcella

  • Aczino

Mientras tanto, hace unos días el streamer español Ibai Llanos presentó la cartelera de la Velada del Año VI, evento que se ha convertido en el referente mundial de las peleas de box entre influencers.


La Velada del Año ha logrado reunir millones de espectadores por streaming, consolidándose como uno de los eventos más virales del internet.

Poncho de Nigris reta a Ibai Llanos

En ese contexto, Poncho de Nigris utilizó sus redes sociales para lanzar un reto directo a Ibai Llanos, proponiendo una pelea de exhibición entre ambos.


La idea rápidamente despertó el interés de los usuarios, quienes incluso sugirieron que el combate podría formar parte de la Velada del Año 2026, programada para el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.

@IbaiLlanos tú conmigo para que sea realmente viral la Velada. Tengo 50 años y no me gustan los problemas, pero creo que sería bueno un tiro de promotores y no sólo poner a pelear gente. ¿Qué onda, jalas? Mándenle comentarios para que acepte. México vs España”, escribió el regiomontano.

Reacciones divididas en redes sociales

La publicación generó una ola inmediata de comentarios y reacciones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios consideran que sería una pelea entretenida, otros criticaron a De Nigris, acusándolo de intentar colgarse de la popularidad del streamer español.

El español Ibai Llanos es el precursor de las peleas de exhibición entre influencers/IG: @ibaillanos

“Colgado. Aparte de copiar el concepto, ahora quieres colgarte de su fama”, “No le veo sentido a esta propuesta, la verdad”, “En estos momentos Ibai buscando quién es Poncho de Nigris”, “La urgencia de querer figurar”, “Yo sí la quiero ver”, “Todos se quejan que no es viral y aquí los tienen comentando”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en redes sociales.

