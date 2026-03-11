Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón

Las sucursales bancarias en México permanecerán cerradas el lunes 16 de marzo de 2026 por día inhábil oficial./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:04 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Durante estos días, los clientes no podrán realizar trámites directamente en ventanilla o acudir a sucursales

Las sucursales bancarias en México no abrirán el lunes 16 de marzo de 2026, debido a que se trata de un día inhábil dentro del calendario oficial del sistema financiero del país. Esta medida aplica para la mayoría de los bancos que operan en territorio nacional.

El cierre de operaciones está relacionado con la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo, pero que se recorre al tercer lunes de marzo de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El cierre de bancos se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se recorre al tercer lunes de marzo./ Pixabay

Cada año, las instituciones financieras ajustan su calendario para respetar los días festivos oficiales, lo que implica la suspensión de servicios en sucursales durante estas fechas.

Aunque las oficinas bancarias permanecerán cerradas ese día, algunos servicios financieros seguirán disponibles, especialmente los relacionados con plataformas digitales.

¿Por qué no abrirán los bancos el 16 de marzo de 2026?

La suspensión de actividades se debe a que el 16 de marzo está considerado como día inhábil bancario, conforme al calendario publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual establece las fechas en las que las instituciones financieras deben cerrar sus sucursales.

Aunque los bancos no abrirán el 16 de marzo, los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán operando./ Pixabay

Este calendario contempla distintos días festivos oficiales durante el año en los que se suspenden operaciones presenciales, incluyendo el natalicio de Benito Juárez, uno de los días conmemorativos más importantes en México.

Durante estos días, los clientes no podrán realizar trámites directamente en ventanilla o acudir a sucursales para realizar operaciones bancarias tradicionales.

¿Qué servicios bancarios sí funcionarán ese día?

A pesar del cierre de sucursales, los usuarios podrán continuar realizando operaciones mediante cajeros automáticos, aplicaciones móviles y banca en línea, servicios que funcionan con normalidad incluso durante días festivos.

También es posible realizar pagos con tarjetas en establecimientos comerciales y transferencias electrónicas a través de plataformas digitales de los bancos.

Las operaciones en sucursales bancarias se reanudarán el martes 17 de marzo de 2026./ Pixabay

Las autoridades financieras recomiendan a los usuarios anticipar cualquier trámite o retiro de efectivo si necesitan acudir a una sucursal bancaria, ya que las operaciones presenciales se reanudarán hasta el martes 17 de marzo de 2026.

Últimos videos
Lo Último
15:30 ¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
15:28 “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
15:09 ¡Sin competencia! 'Tala' Rangel será el portero titular de México en la Copa del Mundo
15:04 Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
14:54 ¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
14:48 Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"
14:38 ¿Mundial 2026 ayudará al crecimiento de México? Esto dicen especialistas
14:22 VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
14:04 ¡Como el Barça! Arsenal rescata empate con polémico penal ante Leverkusen en Champions League
13:57 Tilapia en Cuaresma 2026: dónde comprarla más barata, según Profeco
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
Futbol
11/03/2026
¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
“Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
Contra
11/03/2026
“Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
TALA RANGEL SELECCIÓN ROTA
Futbol Nacional
11/03/2026
¡Sin competencia! 'Tala' Rangel será el portero titular de México en la Copa del Mundo
Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
Contra
11/03/2026
Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
Futbol
11/03/2026
¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"
Empelotados
11/03/2026
Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"