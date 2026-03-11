Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón

Las sucursales bancarias en México no abrirán el lunes 16 de marzo de 2026, debido a que se trata de un día inhábil dentro del calendario oficial del sistema financiero del país. Esta medida aplica para la mayoría de los bancos que operan en territorio nacional.

El cierre de operaciones está relacionado con la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo, pero que se recorre al tercer lunes de marzo de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El cierre de bancos se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se recorre al tercer lunes de marzo./ Pixabay

Cada año, las instituciones financieras ajustan su calendario para respetar los días festivos oficiales, lo que implica la suspensión de servicios en sucursales durante estas fechas.

Aunque las oficinas bancarias permanecerán cerradas ese día, algunos servicios financieros seguirán disponibles, especialmente los relacionados con plataformas digitales.

¿Por qué no abrirán los bancos el 16 de marzo de 2026?

La suspensión de actividades se debe a que el 16 de marzo está considerado como día inhábil bancario, conforme al calendario publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual establece las fechas en las que las instituciones financieras deben cerrar sus sucursales.

Aunque los bancos no abrirán el 16 de marzo, los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán operando./ Pixabay

Este calendario contempla distintos días festivos oficiales durante el año en los que se suspenden operaciones presenciales, incluyendo el natalicio de Benito Juárez, uno de los días conmemorativos más importantes en México.

Durante estos días, los clientes no podrán realizar trámites directamente en ventanilla o acudir a sucursales para realizar operaciones bancarias tradicionales.

¿Qué servicios bancarios sí funcionarán ese día?

A pesar del cierre de sucursales, los usuarios podrán continuar realizando operaciones mediante cajeros automáticos, aplicaciones móviles y banca en línea, servicios que funcionan con normalidad incluso durante días festivos.

También es posible realizar pagos con tarjetas en establecimientos comerciales y transferencias electrónicas a través de plataformas digitales de los bancos.

Las operaciones en sucursales bancarias se reanudarán el martes 17 de marzo de 2026./ Pixabay