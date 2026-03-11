Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box

Por fin, las rivalidades serán saldadas en cuando suene la campana / FB: @ringroyalefights
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:35 - 11 marzo 2026
Celebridades, creadores de contenido y hasta viejas rivalidades se subirán al ring en el evento organizado por Poncho de Nigris

El espectáculo que mezcla boxeo, influencers y polémica digital está listo para encender motores. Se trata de Ring Royale 2026, torneo amateur impulsado por Poncho de Nigris que reunirá a celebridades, creadores de contenido y figuras virales en una cartelera que promete generar conversación dentro y fuera del ring.

La Arena Monterrey será el escenario donde se realizarán los combates, pero antes de que suene la campana, los protagonistas tendrán su segundo cara a cara en el pesaje oficial, evento que suele calentar el ambiente con provocaciones, declaraciones y hasta momentos virales.

Ring Royale busca romper audiencias con sus peleas que serán épicas / FB: @ringroyalefights

Entre los nombres que encabezan la cartelera destacan Alfredo Adame, Carlos Trejo, Aldo de Nigris, Nicola Porcella, Abelito, Bull Terrier, Karely Ruiz y Marcela Mistral, además de otros invitados del mundo digital.

Además del espectáculo deportivo, el evento contará con música en vivo. Luis R. Conriquez será uno de los encargados de poner el ambiente, mientras que Elaine Haro interpretará el Himno Nacional antes de las peleas.

El pesaje será este sábado por la tarde donde los peleadores se verán las caras nuevamente / FB: @ringroyalefights

¿Cuándo y dónde ver el pesaje y careos de Ring Royale?

El pesaje oficial y los careos se llevarán a cabo el sábado 14 de marzo, a través de las plataformas oficiales del evento.

La transmisión comenzará a las 19:00 horas y podrá seguirse en:

  • YouTube

  • Twitch

  • TikTok

Durante la transmisión desfilarán todos los participantes para presentarse ante el público y dar más declaraciones antes del combate.

La Arena Monterrey será testigo de las peleas de box de influencer más esperadas de la historia / FB: @ringroyalefights

Este evento servirá como antesala para la gran función que se realizará al día siguiente en la Arena Monterrey, donde uno de los enfrentamientos que más expectativa genera es el de Carlos Trejo contra Alfredo Adame, rivalidad que ya ha dado de qué hablar en redes sociales.

