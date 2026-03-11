San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"

La situación de Hirving "Chucky" Lozano en el San Diego parece no tener retorno. El director deportivo del club, Tyler Heaps, ha reafirmado la decisión de la institución de no contar más con el delantero mexicano, quien no ha disputado ni un solo minuto en la presente temporada de la Major League Soccer.

Esta postura pone en una situación delicada el futuro del atacante, cuya inactividad podría costarle su participación en la Copa del Mundo de 2026. Aun así, el equipo afirmó que el delantero no tiene cabida en la actual plantilla

La relación entre Lozano y el equipo californiano, que lo presentó con gran fanfarria como su primer jugador franquicia a finales de 2025, se deterioró rápidamente. Una combinación de bajo rendimiento y, principalmente, problemas de indisciplina en el vestuario, provocó una fractura insalvable.

Hirving Lozano, jugador franquicia del San Diegon FC | X: @sandiegofc

El punto de quiebre llegó cuando el técnico Mikey Varas decidió apartar a Lozano del equipo justo al inicio de los playoffs, una medida drástica que demostraba la firmeza del club al prescindir de su máxima figura en la primera postemporada de su historia. Aunque el jugador mexicano se disculpó y fue reintegrado temporalmente, la decisión de la directiva ya estaba tomada.

"Cuando algo no encaja, no es culpa de nadie"

En una reciente conferencia de prensa, el director deportivo Tyler Heaps fue nuevamente interrogado sobre el estatus de Lozano, quien ni siquiera figura en las convocatorias del equipo.

"Lo respetamos por el jugador que es, simplemente no encaja, y cuando algo no encaja, no es culpa de ninguna de las dos partes", declaró Heaps, sentenciando el futuro del mexicano en el club.

Chucky Lozano con San Diego FC | IMAGO7

La falta de minutos de juego es el principal obstáculo para las aspiraciones mundialistas de Lozano. Antes de sus problemas disciplinarios, era una pieza considerada por Javier Aguirre para la selección mexicana. Sin embargo, el seleccionador ha sido claro en que la continuidad es un requisito indispensable para ser convocado, sin importar la jerarquía o el nombre del futbolista.

Hay que recordar que pesar de que el propio técnico del San Diego, Mikey Varas, fue quien separó al mexicano, hace un par de semanas también expresó su deseo de ver a Lozano en el Mundial, también confirmó que la postura del club es inamovible.

"Yo sigo diciendo que nosotros queremos que Hirving juegue un Mundial, es una cuestión de que nosotros no encajamos juntos, el club y él. No está en nuestros planes, no va a jugar para nosotros. Hay interés afuera y ojalá que él pueda jugar un Mundial para su país", concluyó Varas a principios de febrero.