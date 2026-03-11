Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Criterio de desempate Clásico Mundial: ¿Qué resultado necesita México para avanzar de ronda?

Alek Thomas en celebración durante el Clásico Mundial 2026 | AP
Alek Thomas en celebración durante el Clásico Mundial 2026 | AP
Rafael Trujillo 23:03 - 10 marzo 2026
México buscará vencer a Italia y poner un triple empate en el Pool B del torneo internacional

México ya sabe lo que necesita para avanzar de ronda a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Tras la derrota de Estados Unidos, el futuro del Tri está completamente en sus manos y no sólo eso, sino que también tiene la posibilidad para eliminar a los estadounidenses.

México cayó el pasado lunes por la noche ante Estados Unidos por marcador de 5-3 sumando su primera derrota en el torneo internacional cayendo a un récord de 2-1. Por su parte la selección de las Barras y las Estrellas perdió el invicto ante Italia al caer 8-6, con lo que terminó la Fase de Grupos con récord de 3-1.

Ante esta situación, México debe vencer a Italia este miércoles para hacer un triple empate en lo alto del Pool B los tres equipos con un récord de 3-1. En caso de ganar, el Tri afianza su lugar en la siguiente ronda, sin embargo, las carreras podrían cambiar el equipo que acceda junto con ellos a los Cuartos de Final.

Julian Ornelas celebra durante el partido entre Brasil y México en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT
Julian Ornelas celebra durante el partido entre Brasil y México en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Cuál es el criterio de desempate?

De acuerdo con las reglas del Clásico Mundial de Beisbol, si tres equipos están empatados 3-1, y cada uno tiene un balance de 1-1 contra los demás, el equipo con la menor proporción de carreras permitidas por out avanza.

La cantidad de carreras permitidas tiene un peso importante, lo que hace que cada out defensivo sea crucial. El cociente se da al dividir el total de carreras permitidas entre el número de outs defensivos registrados en los partidos entre los equipos empatados. Este cálculo específico considera los partidos acortados por la regla de la misericordia o extendidos por entradas extra.

¡Oficial! Clásico Mundial de Beisbol define sedes para 2026 | X: @WBCBaseball

¿Qué resultados clasifican a México?

Con este criterio de desempate, México necesita sólo la victoria para poder acceder a la siguiente ronda. Si logra superar a los Azzurri no hay resultado que lo deje fuera. Lo único que puede cambiar el Tri con su triunfo es quien clasifica junto con ellos.

Si el Tri gana recibiendo cuatro carreras o menos, el equipo de Benjamín Gil será primero del grupo e Italia acompañará al cuadro azteca en el segundo puesto. Sin embargo, si el Tri anota cinco carreras o más y recibe cinco o menos el equipo que pasará como segundo será el de las Barras y las Estrellas.

El cambio llegaría si México recibe seis o más carreras ante Italia pero gana. en caso de que esto suceda, el Tri será segundo de grupo y Estados Unidos será primero.

Jarren Duran en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
Jarren Duran en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT

¿Cuál sería el rival de México si avanzan?

En caso de lograr avanzar a los Cuartos de Final, se medirá ante un rival del Pool A. Si accede como primero de grupo, el equipo se mediría ante el segundo del A, si el Tri es segundo se mediría al primero. El Grupo aún no se decide por lo que, México aún puede medirse ante Puerto Rico, Canadá o Cuba, dependiendo del resultado entre Canadá y Cuba de este miércoles.

Béisbol
