Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Benjamín Gil critica a umpires durante el duelo de México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial

Benjamin Gil discute con los Umpires por polémicas marcaciones l AP
Jorge Armando Hernández 07:46 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Algunas decisiones de los jueces generaron polémica y molestaron al manager mexicano

Estados Unidos se sacudió la paternidad ante México en el Clásico Mundial de Beisbol por una victoria 5-3 sobre el combinado nacional. El partido no solo estuvo marcado por el dominio estadounidense sino por decisiones polémicas por parte de los umpires.

Aaron Judge celebra después de batear un cuadrangular l AP

En conferencia de prensa, el entrenador en jefe de la Selección Mexicana de Beisbol señaló que hubo marcaciones equivocadas por parte de los umpires, incluso el mismo se acercó con uno de ellos a señalarle su error y en palabras del propio Gil, el colegiado le reprochó el señalamiento.

Marcaje polémico de los umpires

Benjamin Gil menciona que hubo varios picheos donde el umpire se equivocó en el marcaje y considera la jugada de Randy Arozarena como una de las principales fallas de los árbitros porque era abrir la entrada con base por bolas en vez de ponch. A pesar de esto, Gil mencionó que no todo es culpa de los umpires y la derrota no se reduce solo a sus fallas.

Benjamín Gil no dudó en señalar las marcaciones polémicas l AP

Sinceramente, tendría que volver a ver el juego, pero no se perdió por un umpire. A lo mejor, hubo mucho más picheos de los que yo creía que se equivocó. El de Randy fue importante para mi gusto, porque era abrir la entrada con base en vez de ponche. Estuvo bien o estuvo mal, obviamente me molesté, y más me molesté porque él no aceptó. Yo salí tranquilamente a hacerle un comentario, y él se molestó, entonces pues no me voy a dejar

Próximo rival de México en el Clásico Mundial de Beisbol

En el Clásico Mundial de Besibol, México enfrentará como último rival a la novena de Italia, buscando quitarse el mal sabor de boca del resultado ante Estados Unidos y jugarse la clasificación en partido. Pese al resultado ante las 'Barras y las Estrellas', México ha sido contundente en tus triunfos, en primer instancia venció a Inglaterra y después a Brasil con una blanqueada de 16-0.

Últimos videos
Lo Último
12:06 Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
11:59 Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación
11:48 Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
11:42 Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
11:41 ¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
11:30 Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal
11:03 ¡Inesperado! América tendrá equipo en la Queens League
11:01 UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Bodo/Glimt vs Sporting?
11:01 ¡Se acerca al Mundial 2026! Javier Aguirre planea convocar a Guillermo Ochoa para la Fecha FIFA de marzo
10:51 ¿Mono Punch está sufriendo bullying? Zoológico de Japón responde a videos virales
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
Futbol
10/03/2026
Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
Isaac del Toro en el podio del Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, con el jersey azul del líder general | AP
Otros Deportes
10/03/2026
Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación
Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
Contra
10/03/2026
Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
Otros Deportes
10/03/2026
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
Futbol
10/03/2026
¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal
Contra
10/03/2026
Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal