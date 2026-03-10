Benjamín Gil critica a umpires durante el duelo de México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial

Estados Unidos se sacudió la paternidad ante México en el Clásico Mundial de Beisbol por una victoria 5-3 sobre el combinado nacional. El partido no solo estuvo marcado por el dominio estadounidense sino por decisiones polémicas por parte de los umpires.

Aaron Judge celebra después de batear un cuadrangular l AP

En conferencia de prensa, el entrenador en jefe de la Selección Mexicana de Beisbol señaló que hubo marcaciones equivocadas por parte de los umpires, incluso el mismo se acercó con uno de ellos a señalarle su error y en palabras del propio Gil, el colegiado le reprochó el señalamiento.

Marcaje polémico de los umpires

Benjamin Gil menciona que hubo varios picheos donde el umpire se equivocó en el marcaje y considera la jugada de Randy Arozarena como una de las principales fallas de los árbitros porque era abrir la entrada con base por bolas en vez de ponch. A pesar de esto, Gil mencionó que no todo es culpa de los umpires y la derrota no se reduce solo a sus fallas.

Benjamín Gil no dudó en señalar las marcaciones polémicas l AP

Sinceramente, tendría que volver a ver el juego, pero no se perdió por un umpire. A lo mejor, hubo mucho más picheos de los que yo creía que se equivocó. El de Randy fue importante para mi gusto, porque era abrir la entrada con base en vez de ponche. Estuvo bien o estuvo mal, obviamente me molesté, y más me molesté porque él no aceptó. Yo salí tranquilamente a hacerle un comentario, y él se molestó, entonces pues no me voy a dejar

Próximo rival de México en el Clásico Mundial de Beisbol