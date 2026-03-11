Cal Raleigh rompe el silencio: ¿Por qué ignoró el saludo de Randy Arozarena?

Tras la viralización del desplante ocurrido en el plato durante el duelo entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, el catcher Cal Raleigh ha salido al paso para aclarar la situación. El "Big Dumper" aseguró que no existen rencores con su compañero de equipo en los Seattle Mariners, Randy Arozarena, a pesar de las fuertes declaraciones que el cubano-mexicano lanzó tras el encuentro.

Randy Arozarena con México | MexSport

NO HUBO MALAS INTENCIONES

La polémica estalló cuando Arozarena intentó saludar a Raleigh antes de un turno al bate, siendo ignorado por el estadounidense. Raleigh explicó que su actitud no fue un ataque personal, sino una cuestión de ética profesional y enfoque deportivo.

"Tengo una responsabilidad ante mis compañeros y ante el país de mantenerme concentrado. No hay mala sangre ni segundas intenciones. No importa quién esté en la caja de bateo en ese momento", afirmó Raleigh en una videollamada con la prensa de Seattle.

Cal Raleigh se negó a saludar a Arozarena | CAPTURA

CARIÑO Y RESPETO PARA RANDY AROZARENA

A pesar de que Randy Arozarena reaccionó con frustración y lenguaje explícito en redes sociales tras ser ignorado, Raleigh minimizó el roce y reafirmó el lazo que los une en las Grandes Ligas. Sin resentimientos: Raleigh fue enfático al decir:

"Quiero mucho a Randy. Es mi hermano, es parte de la familia y lo será cuando volvamos a Seattle".

El manager de los Mariners, Dan Wilson, también intervino asegurando que la química del vestidor es sólida y que este incidente en el Clásico Mundial no afectará la dinámica del equipo en la temporada regular.

Con estas declaraciones, el receptor de Estados Unidos busca cerrar un capítulo de tensión competitiva que, por unos momentos, pareció fracturar una de las duplas más carismáticas de los Mariners. El enfoque ahora regresa al diamante, donde ambos jugadores defienden banderas distintas antes de volver a ser aliados en la Ciudad Esmeralda.