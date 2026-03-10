Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia

Aaron Judge conectó un jonrón que abrió la pizarra | AP
Mario Ángel Guzmán Domínguez 21:24 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pese a los dos cuadrangulares de Jarren Durán, la novena nacional no pudo recuperarse del gran rally de EE.UU. en la tercera

Esto todavía no termina para México. Un rally de cinco carreras en la tercera entrada marcó el rumbo del juego y la novena tricolor cayó 5-3 ante Estados Unidos, por lo que ahora se jugará su pase a la siguiente ronda frente a Italia el próximo miércoles. 

La novena azteca nunca se intimidó ante el poderío estadounidense. Aunque Paul Skenes dominó desde la lomita con cuatro entradas de labor, siete ponches y apenas un hit permitido, los dirigidos por Benjamín Gil reaccionaron en la recta final del encuentro. Impulsados por dos cuadrangulares de Jarren Duran y una carrera más producida por Jonathan Aranda, México se quedó muy cerca de concretar la remontada.

Aaron Judge conectó un jonrón que abrió la pizarra | AP

Desde el arranque del juego, México mostró carácter. En la primera entrada logró escapar del peligro cuando Cal Raleigh se ponchó con las bases llenas. Para la segunda tanda, una brillante jugada defensiva de Duran evitó que Roman Anthony impulsara la carrera de la quiniela. Sin embargo, en el tercer rollo apareció todo el poder ofensivo de Estados Unidos.

Manny Barreda dejó la lomita tras permitir dos imparables y otorgar tres pasaportes. En su relevo ingresó Jesús Cruz, quien fue recibido por un sencillo de Bryce Harper que incluso lo golpeó en el tobillo. El daño apenas comenzaba, ya que el siguiente en turno fue Aaron Judge, quien encontró cómodo un slider y desapareció la pelota detrás de la barda para abrir la pizarra.

Jarren Durán en el duelo ante Estados Unidos | AP

La ofensiva continuó de inmediato. Kyle Schwarber conectó sencillo, Raleigh recibió pelotazo y posteriormente Anthony castigó con otro tablazo de vuelta entera para ampliar la ventaja a 5-0, marcando el final de la labor del serpentinero de Saraperos de Saltillo.

Tras un par de entradas sin movimiento en la pizarra, México reaccionó. Duran volvió a aparecer con un jonrón entre los jardines izquierdo y central para recortar distancias. Más tarde, Aranda aprovechó un error en la segunda base para llegar al plato y mantener vivas las esperanzas tricolores.

Ya en la penúltima entrada, Duran castigó nuevamente a Matthew Boyd, volándose la barda por segunda ocasión en la noche y acercando a México a solo dos carreras. En el noveno rollo, Joey Meneses se embasó, pero ni Alejandro Osuna, ni Julián Ornela, ni Alek Thomas, lograron conseguir igualar el encuentro.

Paul Skenes, pitcher de Estados Unidos | AP

¿Cuándo y a qué hora ver México vs Italia?

La Selección Mexicana de Beisbol buscará su pase a la siguiente ronda frente a la Selección de Italia de Béisbol en un duelo decisivo para ambas novenas dentro del torneo.

El conjunto europeo llega con paso perfecto, con dos victorias y cero derrotas, aunque todavía tiene pendiente su compromiso ante Estados Unidos este martes, partido que podría mover las posiciones del grupo.

El enfrentamiento entre México e Italia se disputará el miércoles 11 de marzo a las 5:00 pm (tiempo del centro de México).

Jarren Durán en el duelo ante Estados Unidos | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Béisbol
Últimos videos
Lo Último
22:19 ¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
22:06 Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
21:57 Pep Guardiola buscará revertir su tendencia negativa ante Real Madrid con Manchester City
21:39 Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
21:24 ¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
21:24 Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia
21:14 Clara Brugada confirma rescate nocturno tras colapso en San Antonio Abad
20:46 Gran Premio de China 2026: Horarios y dónde ver la próxima carrera de F1
20:44 Problemas de visa apuntan a dejar a Mount Pleasant sin jugadores ante LA Galaxy
20:33 Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
Contra
09/03/2026
¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
Lucha
09/03/2026
Han pasado 84 años... The Judgment Day al fin expulsa a Finn Bálor de la agrupación
Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP
Futbol
09/03/2026
Pep Guardiola buscará revertir su tendencia negativa ante Real Madrid con Manchester City
Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
Contra
09/03/2026
Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas
¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
Lucha
09/03/2026
¡La nueva era de Penta! El 'Cero Miedo' retiene el campeonato intercontinental en su primera defensa
Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia
Beisbol
09/03/2026
Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia