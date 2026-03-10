Estados Unidos derrota a México en el Clásico Mundial de Béisbol; el Tri se jugará su pase ante Italia

Esto todavía no termina para México. Un rally de cinco carreras en la tercera entrada marcó el rumbo del juego y la novena tricolor cayó 5-3 ante Estados Unidos, por lo que ahora se jugará su pase a la siguiente ronda frente a Italia el próximo miércoles.

La novena azteca nunca se intimidó ante el poderío estadounidense. Aunque Paul Skenes dominó desde la lomita con cuatro entradas de labor, siete ponches y apenas un hit permitido, los dirigidos por Benjamín Gil reaccionaron en la recta final del encuentro. Impulsados por dos cuadrangulares de Jarren Duran y una carrera más producida por Jonathan Aranda, México se quedó muy cerca de concretar la remontada.

Aaron Judge conectó un jonrón que abrió la pizarra | AP

Desde el arranque del juego, México mostró carácter. En la primera entrada logró escapar del peligro cuando Cal Raleigh se ponchó con las bases llenas. Para la segunda tanda, una brillante jugada defensiva de Duran evitó que Roman Anthony impulsara la carrera de la quiniela. Sin embargo, en el tercer rollo apareció todo el poder ofensivo de Estados Unidos.

Manny Barreda dejó la lomita tras permitir dos imparables y otorgar tres pasaportes. En su relevo ingresó Jesús Cruz, quien fue recibido por un sencillo de Bryce Harper que incluso lo golpeó en el tobillo. El daño apenas comenzaba, ya que el siguiente en turno fue Aaron Judge, quien encontró cómodo un slider y desapareció la pelota detrás de la barda para abrir la pizarra.

Jarren Durán en el duelo ante Estados Unidos | AP

La ofensiva continuó de inmediato. Kyle Schwarber conectó sencillo, Raleigh recibió pelotazo y posteriormente Anthony castigó con otro tablazo de vuelta entera para ampliar la ventaja a 5-0, marcando el final de la labor del serpentinero de Saraperos de Saltillo.

Tras un par de entradas sin movimiento en la pizarra, México reaccionó. Duran volvió a aparecer con un jonrón entre los jardines izquierdo y central para recortar distancias. Más tarde, Aranda aprovechó un error en la segunda base para llegar al plato y mantener vivas las esperanzas tricolores.

Ya en la penúltima entrada, Duran castigó nuevamente a Matthew Boyd, volándose la barda por segunda ocasión en la noche y acercando a México a solo dos carreras. En el noveno rollo, Joey Meneses se embasó, pero ni Alejandro Osuna, ni Julián Ornela, ni Alek Thomas, lograron conseguir igualar el encuentro.

Paul Skenes, pitcher de Estados Unidos | AP

¿Cuándo y a qué hora ver México vs Italia?

La Selección Mexicana de Beisbol buscará su pase a la siguiente ronda frente a la Selección de Italia de Béisbol en un duelo decisivo para ambas novenas dentro del torneo.

El conjunto europeo llega con paso perfecto, con dos victorias y cero derrotas, aunque todavía tiene pendiente su compromiso ante Estados Unidos este martes, partido que podría mover las posiciones del grupo.

El enfrentamiento entre México e Italia se disputará el miércoles 11 de marzo a las 5:00 pm (tiempo del centro de México).