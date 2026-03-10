Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas

El actor y exdiputado permaneció cerca de tres semanas dentro del reality show./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:39 - 09 marzo 2026
La salida se definió mediante la votación del público, mecanismo habitual del programa

La participación de Sergio Mayer en la sexta temporada de La Casa de los Famosos llegó a su fin luego de que el actor, empresario y exdiputado federal fuera eliminado del reality show tras permanecer aproximadamente tres semanas dentro de la competencia.

La salida del participante ocurrió durante una gala de eliminación del programa, en la que el público define mediante votación qué integrante debe abandonar la casa. En esta ocasión, los resultados favorecieron a los otros nominados, lo que provocó la salida de Mayer del reality.

Sergio Mayer se convirtió en el eliminado más reciente de La Casa de los Famosos 6./ La Casa de Los Famosos

Durante su estancia en el programa, el también productor se convirtió en uno de los participantes que generó conversación entre los seguidores del show debido a su trayectoria en el entretenimiento y su paso por la política.

El formato del reality establece que cada semana algunos concursantes son nominados por sus compañeros, y posteriormente el público decide quién continúa en la competencia a través de su voto.

¿Por qué Sergio Mayer fue eliminado de La Casa de los Famosos 6?

La eliminación se definió mediante la votación del público, mecanismo central del programa. Los participantes nominados se enfrentan a la decisión de la audiencia, que determina quién permanece dentro de la casa y quién debe salir.

La Casa de los Famosos 6 continúa con los participantes que permanecen dentro del programa./ La Casa de Los Famosos

En esta ocasión, el resultado de la votación colocó a Sergio Mayer como el participante eliminado, poniendo fin a su participación en la sexta temporada del reality show.

¿Qué sigue en La Casa de los Famosos 6?

Tras la salida de Mayer, La Casa de los Famosos 6 continúa con los participantes restantes, quienes seguirán enfrentando nuevas nominaciones y dinámicas dentro del programa.

El reality mantiene su formato semanal con actividades de convivencia, retos y galas de eliminación, donde la audiencia continúa teniendo un papel decisivo al elegir qué famosos permanecen en la competencia.

