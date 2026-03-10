Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Topos de México podrían ingresar a edificio colapsado en San Antonio Abad

El edificio colapsó durante trabajos de demolición en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México./ Bomberos CDMX
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:19 - 09 marzo 2026
El edificio en demolición colapsó el lunes 9 de marzo de 2026 en la zona de San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

El colapso de un edificio en proceso de demolición ocurrido el lunes 9 de marzo de 2026 en la zona de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, continúa generando movilización de equipos de emergencia y grupos de rescate especializados.

Entre los grupos que podrían sumarse a las labores se encuentran los Topos de México, organización de rescatistas voluntarios con experiencia en emergencias y búsqueda de personas entre estructuras colapsadas. Integrantes del colectivo indicaron que evalúan ingresar al inmueble derrumbado para apoyar en las labores de rescate.

El grupo de rescate voluntario analiza si existen condiciones seguras para ingresar al inmueble derrumbado./ Gobierno de México

Antes de participar en las tareas dentro del edificio, los rescatistas realizan una evaluación estructural del lugar con el objetivo de determinar si existen condiciones seguras para ingresar y colaborar en la búsqueda de posibles personas atrapadas entre los escombros.

Horas antes del anuncio, el grupo había informado que no habían sido requeridos oficialmente para intervenir en el sitio del derrumbe. Sin embargo, señalaron que permanecerían atentos y disponibles para acudir en caso de que las autoridades solicitaran su apoyo.

¿Por qué los Topos de México evalúan ingresar al edificio colapsado?

La participación del grupo depende de que las condiciones del inmueble permitan el ingreso seguro de rescatistas. Por esta razón, los voluntarios realizan primero un análisis del estado de la estructura y del riesgo que podría representar para quienes participan en el operativo.

Este tipo de evaluación es común en incidentes de derrumbe, ya que permite determinar si es posible ingresar al área afectada sin poner en riesgo a los equipos de rescate que trabajan entre los escombros.

¿Qué se sabe del derrumbe en San Antonio Abad?

El colapso ocurrió en un inmueble ubicado en la zona de San Antonio Abad, donde se realizaban trabajos de demolición. Tras el incidente, cuerpos de emergencia de la Ciudad de México acudieron al lugar para iniciar labores de búsqueda y rescate.

El derrumbe ocurrió en un inmueble en demolición cerca de la estación San Antonio Abad del Metro./ X:@JefeVulcanoCova

Las autoridades acordonaron el área para facilitar el trabajo de los rescatistas y evitar riesgos para las personas que transitaban por la zona. Mientras continúan las revisiones del sitio, se mantiene la expectativa sobre el resultado de las labores de rescate y la posible participación de grupos especializados como Topos de México.

Topos de México se mantienen disponibles para apoyar en las labores de rescate en la alcaldía Cuauhtémoc./ X:@LupitaJuarezH
