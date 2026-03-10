Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Problemas de visa apuntan a dejar a Mount Pleasant sin jugadores ante LA Galaxy

Mount Pleasant afronta problemas con visa estadounidense | X @TheChampions
Mount Pleasant afronta problemas con visa estadounidense | X @TheChampions
Associated Press (AP) 20:44 - 09 marzo 2026
El conjunto de Jamaica se quedaría sin 10 jugadores para el duelo de Concachampions

Mount Pleasant equipo de Jamaica, se alista para enfrentar al LA Galaxy en los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, sin embargo, el equipo podría sufrir varias bajas debido a problemas con sus visas estadounidenses.

El equipo jamaiquino debutará en el torneo tras acceder de manera directa a los Octavos de Final gracias a su título en la Copa Caribeña de la Concacaf 2025. Ahora en busca de hacer historia deberá medirse ante uno de los grandes de la Major League Soccer.

Apuntan a tener bajas

El equipo de la Liga Premier de Jamaica, se prepara para afrontar el miércoles un partido sin hasta 10 jugadores cuando se mida al Galaxy de la MLS en el Dignity Health Sports Park de Carson California.

La razón de que estos jugadores no puedan viajar a California se debe a que no pudieron obtener visas para ingresar a Estados Unidos para el partido, según informaron funcionarios jamaicanos. Seis de estos jugadores son de nacionalidad haitiana.

Los jugadores de Mount Pleasant no consiguieron sus visas | X @TheChampions

Los funcionarios indicaron el lunes que el encuentro sigue programado para disputarse según lo previsto, aun mientras el club jamaicano, que planea sumar jugadores más jóvenes del nivel de la academia si es necesario, y la CONCACAF buscan una solución. Estados Unidos tiene restricciones de viaje para ciudadanos de algunos países, incluido Haití, aunque existen mecanismos que en algunos casos pueden ayudar a los deportistas.

Mount Pleasant ha lidiado con el tema del visado por más de una semana | X @TheChampions

El Mount Pleasant ha estado lidiando con el problema desde al menos la semana pasada, aparentemente sin resultados.

El partido es el primero de una serie a dos encuentros de los octavos de final del torneo, y el segundo está programado para disputarse en Kingston, Jamaica, el 19 de marzo.

