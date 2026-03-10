Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toro Fernández considera una obligación para Cruz Azul ganar la Concachampions

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7
Ricardo Olivares 19:38 - 09 marzo 2026
El delantero de La Máquina además mostró su felicidad por tener de compañero a Nico Ibáñez

El delantero uruguayo de Cruz Azul, Gabriel Fernández, mencionó la importancia que tiene el equipo para ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, de cara al juego de ida de los octavos de final ante Rayados de Monterrey.

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué dijo sobre Nico Ibáñez?

Además, opinó sobre su compañero en la posición, Nicolás Ibáñez, quien tiene poco dentro del plantel. 

Muy contento, de poder tener a 'Nico' de compañero, excelente persona, a la hora de competir es un compañero que exige, trato de estar a un nivel alto, agradecido por eso y creo que es lo mejor para mí".

Nicolás Ibáñez con Cruz Azul | MEXSPORT

Feliz por su actualidad

Fernández dejó en claro sobre lo que ha sido su actualidad, reconociendo que se encuentra feliz por su desempeño.

“Contento, por el momento que estoy pasando, momento de analizar pero fue horrible, con resiliencia lo pude sacar adelante y nada, momentos que toca pasar de buena manera y lo estoy viviendo a full, contento".

Gabriel 'Toro' Fernández se enfrenta a Luis Cárdenas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Gabriel 'Toro' Fernández se enfrenta a Luis Cárdenas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
