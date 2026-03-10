Verificación de edad requerida
Toro Fernández considera una obligación para Cruz Azul ganar la Concachampions
El delantero uruguayo de Cruz Azul, Gabriel Fernández, mencionó la importancia que tiene el equipo para ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, de cara al juego de ida de los octavos de final ante Rayados de Monterrey.
¿Qué dijo sobre Nico Ibáñez?
Además, opinó sobre su compañero en la posición, Nicolás Ibáñez, quien tiene poco dentro del plantel.
“Muy contento, de poder tener a 'Nico' de compañero, excelente persona, a la hora de competir es un compañero que exige, trato de estar a un nivel alto, agradecido por eso y creo que es lo mejor para mí".
Feliz por su actualidad
Fernández dejó en claro sobre lo que ha sido su actualidad, reconociendo que se encuentra feliz por su desempeño.
“Contento, por el momento que estoy pasando, momento de analizar pero fue horrible, con resiliencia lo pude sacar adelante y nada, momentos que toca pasar de buena manera y lo estoy viviendo a full, contento".
