Futbol

Bolivia anuncia su lista de 28 jugadores para el repechaje mundialista

Bolivia se mide ante Suriname en el repechaje mundialista | MEXSPORT
Bolivia se mide ante Suriname en el repechaje mundialista | MEXSPORT
Associated Press (AP) 19:43 - 09 marzo 2026
El equipo sudamericano buscará combinar experiencia y juventud para llegar a la Copa del Mundo

Bolivia convocó a 28 jugadores para afrontar la Semifinal del repechaje internacional hacia la Copa del Mundo 2026 en la que enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey, México.

En la lista del técnico Óscar Villegas no figura Marcelo Martins, el goleador histórico de la Verde. El delantero de 38 años ha vuelto a entrenar tras una larga pausa con el fin de ser tomado en cuenta.

Villegas citó a una mayoría de jugadores que disputaron las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, pero también aparecen juveniles.

Bolivia anunció su lista rumbo al repechaje | MEXSPORT

Bolivia no se clasifica a una Copa del Mundo desde 1994 que se jugó en Estados Unidos.

De ganar el cruce, el equipo boliviano podría enfrentar a Irak en la final internacional cuyo seleccionador Graham Arnold ha pedido a la FIFA posponer el repechaje debido a la guerra que enfrenta ese país.

Los convocados comenzarán a concentrarse el lunes por la tarde con miras a un amistoso con Trinidad y Tobago el próximo domingo en Santa Cruz, en el oriente boliviano. Será el último compromiso previo al partido ante Surinam.

Entre las novedades figuran el delantero Juan Godoy, atacante paraguayo nacionalizado boliviano de 32 años y el centrocampista Jesús Maraude —17 años— y el lateral Dieguito Rodríguez. Los tres juegan Always Ready, el club que terminó segundo en el torneo de verano finalizado el domingo.

De los convocados 16 juegan en el exterior. Dos de ellos lo hacen con el Santos brasileño: el atacante Miguel Terceros y el defensor Marcelo Tórrez.

Juan Godoy destaca entre los veteranos | MEXSPORT

Martins volvió a entrenar a mediados de febrero en Oriente Petrolero y todavía no ha disputado un partido completo.

“Si necesita de un obrero más, aquí estoy con muchas ganas para poder ayudar”, declaró el fin de semana. Dejó de jugar en ese club en abril de 2024.

Villegas dijo que el exdelantero de Cruzeiro de Brasil debe entrenar más y jugar 90 minutos: "Es difícil convocarlo ahora”, manifestó.

Trofeo del Mundial | MEXSPORT

Lista:

Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra, Gerónimo Govea

Defensores: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodriguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo, Leonardo Zabala.

Mediocampistas: Ervin Vaca, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca, Carlos Melgar.

Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Maraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro, Juan Godoy.

