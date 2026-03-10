Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WrestleMania 42: La historia entre Randy Orton y Cody Rhodes en WWE

Rhodes y Orton encabezan uno de los eventos centrales de WrestleMania 42 | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:05 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Dos viejos conocidos se enfrentarán en el evento más grande de la empresa para definir a uno de los campeones máximos

Todo parecía indicar que Drew McIntyre por fin tendría su momento de WrestleMania con gente en las gradas, ya que cuando se convirtió en campeón fue en 2020, durante el evento que se llevó a cabo en medio de la pandemia.

Sin embargo, WWE ha decidido ir por otro camino: primero con la victoria de Randy Orton en Elimination Chamber y de manera más reciente, con la tercera coronación de Cody Rhodes como campeón máximo de la empresa, algo que ha molestado a la gran mayoría de los fanáticos, pero que deja una rivalidad bastante conocida con dos de los exmiembros de The Legacy.

Primera lucha entre ambos | wwe.com

Una rivalidad con 'Legado'

Hablar de Randy Orton en contra de Cody Rhodes se tiene que remontar a 2007, pues como 'ingrediente' principal de esta rivalidad, el hijo de Dusty debutó en un Monday Night Raw el 16 de julio de aquel año con su padre en su esquina. Este combate duró menos de dos minutos, dicho sea de paso.

Fue un año después, cuando WWE optó por juntar a ambos luchadores y a Ted Dibiase para crear el grupo The Legacy, mismo que fue protagonista de una lucha en WrestleMania 26 en el año 2010, dando como ganador a Randy Orton, dejando de lado al menos por un tiempo el conflicto que llegaron a tener entre ellos.

Final del Rey del Ring entre ambos luchadores | wwe.com

Llegado el 2013, una de las historias que se contaron como parte de la programación semanal, hizo que Cody enfrentara a Randy para poder mantenerse dentro de la WWE si es que ganaba, lo cual no sucedió, dejando fuera a Rhodes de la empresa durante un largo tiempo, mismo en el que incluso llegó a ser parte de otras empresas.

'La Pesadilla' regresa a la empresa

Desde su regreso en 2022, Cody Rhodes ha tenido un ascenso meteórico en los planes creativos de la empresa; ha ganado dos Royal Rumble, actualmente es tres veces campeón de WWE y ha estelarizado WrestleMania en distintas ocasiones. Uno de estos momentos fue en 2025, cuando se enfrentó a Orton en la Final del torneo King of the Ring para coronarse como 'Rey'.

Ahora, con 'The American Nightmare' como campeón máximo de WWE y Randy Orton como ganador de la Cámara de la Eliminación, un nuevo capítulo espera entre ambos, pero con el máximo escenario posible como sede. 'The Viper' busca su décimo quinto campeonato mundial, por lo que seguramente este combate cerrará la primera noche de WrestleMania Vegas el próximo 18 de abril.

Poster oficial de la lucha en Mania | Captura de pantalla
Últimos videos
Lo Último
20:44 Problemas de visa podrían dejar a Mount Pleasant sin jugadores ante LA Galaxy
20:33 Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
20:19 Topos de México podrían ingresar a edificio colapsado en San Antonio Abad
20:06 Tatis se luce con grand slam y Dominicana avanza a cuartos con paliza 10-1 ante Israel
20:05 WrestleMania 42: La historia entre Randy Orton y Cody Rhodes en WWE
19:58 México interviene para asegurar la llegada de la selección de Iraq a Monterrey
19:50 UNAM entrega título póstumo a Berenice Giles, fotoperiodista de la FES Aragón
19:43 Bolivia anuncia su lista de 28 jugadores para el repechaje mundialista
19:38 Toro Fernández considera una obligación para Cruz Azul ganar la Concachampions
19:18 Enrique Borja a la Selección Mexicana: "Rómpanse la ma... en la cancha"
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Mount Pleasant afronta problemas con visa estadounidense | X @TheChampions
Futbol
09/03/2026
Problemas de visa podrían dejar a Mount Pleasant sin jugadores ante LA Galaxy
Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
Futbol
09/03/2026
Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A
Topos de México podrían ingresar a edificio colapsado en San Antonio Abad
Contra
09/03/2026
Topos de México podrían ingresar a edificio colapsado en San Antonio Abad
Tatis se luce con grand slam y Dominicana avanza a cuartos con paliza 10-1 ante Israel
Beisbol
09/03/2026
Tatis se luce con grand slam y Dominicana avanza a cuartos con paliza 10-1 ante Israel
WrestleMania 42: La historia entre Randy Orton y Cody Rhodes en WWE
Lucha
09/03/2026
WrestleMania 42: La historia entre Randy Orton y Cody Rhodes en WWE
Cuerpo técnico de Iraq durante la Copa Árabe en 2025 | GROSBY GROUP
Futbol
09/03/2026
México interviene para asegurar la llegada de la selección de Iraq a Monterrey