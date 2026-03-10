WrestleMania 42: La historia entre Randy Orton y Cody Rhodes en WWE

Todo parecía indicar que Drew McIntyre por fin tendría su momento de WrestleMania con gente en las gradas, ya que cuando se convirtió en campeón fue en 2020, durante el evento que se llevó a cabo en medio de la pandemia.

Sin embargo, WWE ha decidido ir por otro camino: primero con la victoria de Randy Orton en Elimination Chamber y de manera más reciente, con la tercera coronación de Cody Rhodes como campeón máximo de la empresa, algo que ha molestado a la gran mayoría de los fanáticos, pero que deja una rivalidad bastante conocida con dos de los exmiembros de The Legacy.

Primera lucha entre ambos | wwe.com

Una rivalidad con 'Legado'

Hablar de Randy Orton en contra de Cody Rhodes se tiene que remontar a 2007, pues como 'ingrediente' principal de esta rivalidad, el hijo de Dusty debutó en un Monday Night Raw el 16 de julio de aquel año con su padre en su esquina. Este combate duró menos de dos minutos, dicho sea de paso.

Fue un año después, cuando WWE optó por juntar a ambos luchadores y a Ted Dibiase para crear el grupo The Legacy, mismo que fue protagonista de una lucha en WrestleMania 26 en el año 2010, dando como ganador a Randy Orton, dejando de lado al menos por un tiempo el conflicto que llegaron a tener entre ellos.

Final del Rey del Ring entre ambos luchadores | wwe.com

Llegado el 2013, una de las historias que se contaron como parte de la programación semanal, hizo que Cody enfrentara a Randy para poder mantenerse dentro de la WWE si es que ganaba, lo cual no sucedió, dejando fuera a Rhodes de la empresa durante un largo tiempo, mismo en el que incluso llegó a ser parte de otras empresas.

'La Pesadilla' regresa a la empresa

Desde su regreso en 2022, Cody Rhodes ha tenido un ascenso meteórico en los planes creativos de la empresa; ha ganado dos Royal Rumble, actualmente es tres veces campeón de WWE y ha estelarizado WrestleMania en distintas ocasiones. Uno de estos momentos fue en 2025, cuando se enfrentó a Orton en la Final del torneo King of the Ring para coronarse como 'Rey'.

Ahora, con 'The American Nightmare' como campeón máximo de WWE y Randy Orton como ganador de la Cámara de la Eliminación, un nuevo capítulo espera entre ambos, pero con el máximo escenario posible como sede. 'The Viper' busca su décimo quinto campeonato mundial, por lo que seguramente este combate cerrará la primera noche de WrestleMania Vegas el próximo 18 de abril.