Logan Paul se queda sin pelea: WWE le prohíbe boxear contra exjugadores de la NFL

El influencer y actual superestrella de WWE, Logan Paul, volvió a encender las redes sociales tras revelar que la empresa le prohibió realizar una pelea de boxeo contra exjugadores de la NFL.

Durante los últimos días, Paul había estado retando públicamente a exfiguras del futbol americano, generando expectativa sobre un posible combate. Sin embargo, todo quedó descartado después de que los directivos de WWE intervinieran directamente.

De acuerdo con el propio Logan Paul, los jefes de la compañía lo llamaron para informarle que no puede competir fuera de los shows de la empresa, debido al riesgo de una lesión.

Logan Paul responde con burlas a los exjugadores de la NFL

Tras recibir la llamada de la empresa, Paul compartió un mensaje en su cuenta oficial en X donde confirmó la decisión y lanzó algunas burlas hacia los jugadores que había retado.

Los jefes me llamaron. Resulta que soy demasiado valioso como superestrella de WWE para pelear con vagabundos, escribió Paul.

Penta ejecutando una patada sobre Logan Paul | wwe.com

El influencer también aprovechó para mencionar a los exjugadores de la National Football League, Le'Veon Bell y Breiden Fehoko, a quienes había retado recientemente.

En el mismo mensaje agregó con tono irónico:

Quiero felicitar a Le’Veon Bell y Breiden Fehoko por sus 15 minutos de relevancia. Ahora vuelvan a estar retirados y sin dinero.

Logan Paul en la pelea ante Mayweather | AP Le'Veon Bell en un juego con Steelers | AP

Logan Paul se enfocará nuevamente en WWE y RAW

Tras cancelar cualquier posibilidad de un combate de boxeo, Logan Paul aseguró que ahora volverá a centrarse completamente en WWE.

El también empresario confirmó que continuará apareciendo en WWE Raw, programa que actualmente se transmite cada lunes a través de la plataforma de Netflix como parte del nuevo acuerdo televisivo de la empresa.

Logan Paul firmando contrato con la WWE

Con esto, el intento de Logan Paul por volver al boxeo queda congelado, al menos mientras mantenga su contrato activo como luchador de la WWE.