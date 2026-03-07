Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador

Un momento lleno de emoción se vivió recientemente entre el luchador mexicano Penta Zero Miedo y uno de sus seguidores más jóvenes, luego de que ambos protagonizaran un encuentro que rápidamente conmovió a los aficionados a la lucha libre. El gladiador sorprendió a un niño que se había vuelto viral por vender dulces con el objetivo de ahorrar dinero y comprarse figuras de acción de su ídolo.

La historia del pequeño fanático comenzó a circular en redes sociales cuando se dio a conocer que vendía golosinas en la calle para juntar dinero y adquirir algunas figuras del luchador que actualmente forma parte de la WWE. Su esfuerzo y dedicación llamaron la atención de la comunidad de aficionados, quienes compartieron el caso hasta hacerlo viral.

Penta Zero Miedo cumple sueño de niño l CAPTURA

¿Cómo fue el encuentro?

La historia llegó finalmente a oídos del propio Penta Zero Miedo, quien decidió sorprender al niño con un gesto que difícilmente olvidará. En un encuentro preparado especialmente para él, el luchador apareció con varias figuras de acción inspiradas en su personaje para entregárselas personalmente.

El momento fue captado en video y rápidamente se difundió en plataformas digitales. En las imágenes se observa al niño visiblemente emocionado al ver a su ídolo frente a él, mientras el luchador lo saluda y le entrega las figuras que tanto había deseado tener.

El encuentro entre Penta Zero Miedo y fan l CAPTURA

La emoción creció aún más cuando ambos se fundieron en un abrazo, provocando una escena profundamente conmovedora. Penta aprovechó ese instante para dedicarle unas palabras al pequeño que tocaron el corazón de quienes presenciaron el encuentro.

Ya no tendrá que vender dulces

“Ahora ya no tienes que vender dulces”, le dijo el luchador al niño, en un gesto que fue interpretado como un reconocimiento al esfuerzo que había hecho para conseguir algo que representaba un sueño para él.

El encuentro se convirtió rápidamente en un ejemplo del impacto que pueden tener los ídolos deportivos en la vida de sus seguidores. Para muchos aficionados, el gesto del luchador mexicano mostró una faceta humana que va más allá del personaje que presenta en el ring.

Niño recibió figuritas de Penta Zero Miedo l CAPTURA