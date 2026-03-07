Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A 96 días: México 1986 y el mejor gol en la historia de los Mundiales, el de Maradona ante Inglaterra

Maradona levanta el trofeo en la Copa Mundial México 1986 | MEXSPORT
Maradona levanta el trofeo en la Copa Mundial México 1986 | MEXSPORT
Esteban Gutiérrez 00:00 - 07 marzo 2026
El 22 de junio de 1986, el Estadio Azteca (ahora Banorte) fue testigo de uno de los mejores y más recordados goles de todos los tiempos: aquella anotación de Diego Maradona arrastrando el balón más de 60 metros en los Cuartos de Final del Mundial ante Inglaterra.

Casi cuatro décadas después, y a poco más de tres meses de que el Coloso de Santa Úrsula vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, lo hecho por el argentino sigue siendo considerado como uno de los momentos cúspide en la historia del futbol.

Diego Maradona anota el llamado 'Gol del Siglo' en el Mundial de México 86 | Conmebol.com
Diego Maradona anota el llamado 'Gol del Siglo' en el Mundial de México 86 | Conmebol.com

Ese día, al sur de la Ciudad de México, Maradona hizo aún más grande su leyenda y escribió su nombre de por vida en los libros de historia al firmar el que, para muchos, es el mejor gol que se ha anotado en un Mundial.

Anatomía del 'Gol del Siglo'

La relevancia de este momento no se limita únicamente a la estética de la jugada, sino a la magnitud del escenario y la jerarquía del rival. En un contexto de alta presión competitiva y bajo el intenso sol del mediodía capitalino, se produjo un despliegue de habilidad que rompió con los esquemas tácticos de la época.

Tras recibir el balón en su propio campo, el capitán argentino inició una progresión de sesenta metros en la que eludió a varios integrantes de la defensa inglesa con una determinación que parecía desafiar la lógica del juego de conjunto.

La secuencia culminó con un regate final sobre el guardameta Peter Shilton, sellando una obra que condensó en apenas diez segundos la esencia del talento individual llevado a su máxima expresión.

Este gol, conocido mundialmente como el "Gol del Siglo", otorgó al Mundial de México 1986 una mística especial que ha elevado la jugada a la categoría de mito.

A medida que el tiempo avanza, la vigencia de esta hazaña se mantiene y su legado resuena en el debate público cada vez que se aproxima una nueva cita mundialista

