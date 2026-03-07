Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia

Max Verstappen sufrió duro accidente en GP de Australia | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:27 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto neerlandés tuvo un problema en la curva 1 en sus primeros momentos en pista; salió con una molestia en la mano

Mal y de malas para Max Verstappen. En sus primeros minutos en la clasificación del Gran Premio de Australia, el piloto neerlandés perdió el control del RB22 y se estrelló en el muro de contención, quedando fuera y marcando un pésimo comienzo en la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

'Mad-Max' sufrió un raro percance con sus alerones y ruedas traseras, en la primera vuelta rápida del cuatro veces Campeón del Mundo. Además de la bandera roja que salió en Melbourne, el piloto de Red Bull salió con un visible problema en la mano.

"El auto simplemente se bloqueó en los ejes traseros. Fantástico", comentó furioso el piloto neerlandés en su radio.

Max y los demás pilotos que largarán al final del GP de Australia

Además de Max Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll tampoco registraron tiempos todo por sus problemas en las Prácticas Libres. Por si fuera poco, Valtteri Bottas y Sergio 'Checo' Pérez, pilotos de Cadillac, quedaron fuera al tener pésimos tiempos; junto a ellos estuvo Fernando Alonso.

Max Verstappen sufrió duro accidente en GP de Australia | AP

¿Cómo fue el fin de semana de Max Verstappen en Australia?

Además de una clasificación para el olvido, el neerlandés también tuvo Prácticas Libres complicadas. El piloto de los de Milton Keynes mostró una falta de ritmo importante, acompañado de varios problemas en la caja de cambios.

"Pero en términos de rendimiento, no lo sé. Creo que todavía tenemos bastante trabajo por hacer para seguir adelante, pero esto también es algo que ya había previsto, que fuera así", comentó el viernes Verstappen.

Max Verstappen salió por su propio pie tras accidente en Australia | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Fórmula 1
Últimos videos
Lo Último
00:42 Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
00:12 Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
23:56 Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
23:47 ¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
23:27 Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
23:26 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
23:15 ¡Memote al rescate! Pumas vence agónicamente a Necaxa de visita
22:52 Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
22:51 ¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
22:20 Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
Lucha
07/03/2026
Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
Futbol
07/03/2026
Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
Fórmula 1
06/03/2026
Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
Futbol
06/03/2026
¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
Fórmula 1
06/03/2026
Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
Futbol
06/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento