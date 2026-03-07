Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia

Mal y de malas para Max Verstappen. En sus primeros minutos en la clasificación del Gran Premio de Australia, el piloto neerlandés perdió el control del RB22 y se estrelló en el muro de contención, quedando fuera y marcando un pésimo comienzo en la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

'Mad-Max' sufrió un raro percance con sus alerones y ruedas traseras, en la primera vuelta rápida del cuatro veces Campeón del Mundo. Además de la bandera roja que salió en Melbourne, el piloto de Red Bull salió con un visible problema en la mano.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

"El auto simplemente se bloqueó en los ejes traseros. Fantástico", comentó furioso el piloto neerlandés en su radio.

Max y los demás pilotos que largarán al final del GP de Australia

Además de Max Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll tampoco registraron tiempos todo por sus problemas en las Prácticas Libres. Por si fuera poco, Valtteri Bottas y Sergio 'Checo' Pérez, pilotos de Cadillac, quedaron fuera al tener pésimos tiempos; junto a ellos estuvo Fernando Alonso.

Max Verstappen sufrió duro accidente en GP de Australia | AP

¿Cómo fue el fin de semana de Max Verstappen en Australia?

Además de una clasificación para el olvido, el neerlandés también tuvo Prácticas Libres complicadas. El piloto de los de Milton Keynes mostró una falta de ritmo importante, acompañado de varios problemas en la caja de cambios.

"Pero en términos de rendimiento, no lo sé. Creo que todavía tenemos bastante trabajo por hacer para seguir adelante, pero esto también es algo que ya había previsto, que fuera así", comentó el viernes Verstappen.