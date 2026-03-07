Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Presidente de Fórmula 1 responde a las críticas del nuevo reglamento de la Categoría Reina

Stefano Domenicali, presidente de Fórmula 1 | AP
Emiliano Arias Pacheco 19:24 - 06 marzo 2026
Stefano Domenicali consideró que las palabras de Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron desmedidas

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, consideró que las críticas realizadas por Max Verstappen y Lewis Hamilton al nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026 fueron prematuras, luego de que ambos campeones del mundo cuestionaran los cambios durante las pruebas invernales en Bahréin.

Los dos pilotos expresaron dudas sobre el nuevo conjunto de reglas, especialmente en lo relacionado con las unidades de potencia y la gestión de energía. Hamilton señaló que el sistema es tan complejo que incluso resulta difícil explicarlo a los aficionados de la F1, mientras que Verstappen afirmó que las exigencias de recuperación de energía podrían afectar la esencia de las carreras.

Sin embargo, Domenicali defendió el proyecto después de que los nuevos monoplazas de 2026 salieran a pista por primera vez en Australia, durante una jornada que se desarrolló sin incidentes relevantes.

Lewis Hamilton con Ferrari previo al GP de Australia 2026 | AP

Domenicali pide paciencia con el nuevo reglamento de Fórmula 1

El dirigente italiano señaló que aún es demasiado pronto para emitir juicios definitivos sobre el impacto de la nueva normativa en la categoría.

“Creo que en términos generales está mal hablar mal de un mundo increíble que nos está permitiendo a todos crecer”, afirmó Domenicali en declaraciones a Sky Sports. También destacó que siempre escucha las opiniones de los pilotos, aunque recordó que el desarrollo técnico continuará evolucionando.

Según el directivo, uno de los objetivos principales de la nueva normativa es que el talento del piloto vuelva a ser un factor decisivo en el rendimiento en pista, algo que considera fundamental para el futuro de la Fórmula 1.

Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL
Max Verstappen, durante el shakedown en Barcelona | RBR

El reglamento 2026 busca atraer fabricantes y apostar por combustibles sostenibles

Domenicali explicó que uno de los pilares del reglamento 2026 es atraer a más fabricantes a la categoría, además de impulsar el desarrollo de combustibles sostenibles, una tecnología que podría tener impacto directo en la industria automotriz.

El italiano también destacó el papel de los ingenieros en el desarrollo de los nuevos monoplazas y confía en que el rendimiento de los coches mejorará rápidamente conforme avance el trabajo técnico de los equipos.

Lando Norris, actual Campeón del Mundo, en su McLaren en Australia | AP

Finalmente, Domenicali dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes al reglamento si fuera necesario, señalando que la Fórmula 1 y la FIA mantienen un enfoque flexible para garantizar que el espectáculo en pista siga siendo competitivo y atractivo para los aficionados.

“Si vemos algo que necesita abordarse, lo vamos a hacer”, concluyó el directivo, reiterando que la prioridad es mejorar continuamente el reglamento para fortalecer el futuro de la Fórmula 1.

