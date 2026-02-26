Max Verstappen se harta de la nueva Fórmula 1: "Me veo cerca del final"

Max Verstappen está harto. El Tetracampeón del Mundo volvió a abrir la puerta a una salida de la Fórmula 1 en un plazo no tan largo, sugiriendo que su retiro podría estar más cerca de lo que muchos esperan.

Próximo a cumplir 29 años de edad y con más de una década en la máxima categoría del automovilismo, Mad Max ha expresado su inconformidad con la nueva reglamentación de la categoría reina, incluso llamándola "una Fórmula E con esteroides".

Max Verstappen, piloto de Red Bull | AP

¿Qué dijo Max Verstappen sobre su retiro?

La molestia con el serial, sumada al sueño de explorar nuevas facetas en el deporte, pone en el horizonte un retiro prematuro del hombre más dominante en los últimos cinco años.

"Me veo cerca del final", afirmó Verstappen a Up to Speed. "Diría que estas nuevas regulaciones no ayudan a extender mi carrera en la F1, pero no importa. Estoy contento con mi trayectoria y fácilmente puedo dejarla atrás; tengo otros proyectos".

Max Verstappen, en práctica | RBR

No todo es el deporte: Verstappen

El piloto neerlandés de Red Bull Racing explicó que su visión sobre el éxito y la vida ha evolucionado con el tiempo, algo que ya había dejado claro incluso antes de convertirse en padre.

"¿A quién le importará cuando tengas 60 o 70 años si ganaste cuatro o 10 campeonatos? Me estoy poniendo viejo y prefiero pasar tiempo con mi familia antes de que el tiempo siga pasando. Es algo de lo que me he ido dando cuenta con los años", reflexionó.

Max Verstappen, en su monoplaza | AP

¿Cuál es el futuro de Max Verstappen?

Viajar por el mundo, entrenar casi a diario a lo largo del año y dejar a la familia atrás son sacrificios que Max Verstappen no quiere realizar a lo largo de su vida.

“Recientemente estuve esquiando con buenos amigos y mi familia, y me di cuenta de lo fantástico que es poder pasar varios días juntos, apreciando la vida. Quiero vivir mi vida; solo se vive una vez, y no quiero pasar 25 años conduciendo un coche", indicó el Tetracampeón.

Lewis Hamilton, Max Verstappen y Checo Pérez juntos en el podio del Gran Premio de México 2022 | MEXSPORT

Lealtad a Red Bull

A pesar de sus reflexiones sobre el retiro, Verstappen reafirmó su compromiso con Red Bull Racing, escudería con la que tiene contrato hasta 2028.

"El plan es seguir aquí hasta 2028, y no planeo cambiar de equipo. Estoy contento con ellos y ellos conmigo", aseguró Max, aunque dejó la puerta abierta a lo que vendrá después en su carrera deportiva.