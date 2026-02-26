Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco por motivos de seguridad
La segunda parada de la Copa Mundial de Clavados 2026 no se llevará a cabo en Zapopan. World Aquatics anunció la cancelación del evento, que estaba programado del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano, tras evaluar la situación de seguridad en el estado de Jalisco.
El organismo internacional informó este 26 de febrero que la determinación se tomó luego de una revisión detallada del contexto local, priorizando la integridad de atletas, entrenadores y delegaciones participantes.
En su comunicado, la federación explicó que la medida fue acordada en coordinación con las autoridades deportivas mexicanas, subrayando que la protección de los competidores es el eje central de sus decisiones organizativas.
La etapa mexicana representaba un momento clave dentro del serial, ya que otorgaba puntos fundamentales en la carrera hacia la Súper Final. Con su cancelación, el sistema de clasificación sufrirá ajustes importantes.
De acuerdo con la World Aquatics, el acceso a la Súper Final, prevista del 1 al 3 de mayo en China, se definirá exclusivamente con los resultados obtenidos en la primera etapa del circuito, que actualmente se disputa en Montreal, Canadá.
El cambio afecta especialmente a la selección mexicana, que pierde la posibilidad de competir como anfitriona, así como a otras delegaciones que tenían contemplado sumar unidades en territorio nacional.
Aunque el calendario se modifica, la federación dejó abierta la puerta para que Zapopan pueda albergar nuevamente una competencia internacional en el futuro, siempre que existan las condiciones necesarias para garantizar un entorno seguro.
Te puede interesar