Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco por motivos de seguridad

La segunda parada de la Copa Mundial de Clavados 2026 no se llevará a cabo en Zapopan. World Aquatics anunció la cancelación del evento, que estaba programado del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano, tras evaluar la situación de seguridad en el estado de Jalisco.

El organismo internacional informó este 26 de febrero que la determinación se tomó luego de una revisión detallada del contexto local, priorizando la integridad de atletas, entrenadores y delegaciones participantes.

Osmar Olvera, medalla de oro en Mundial de clavados | AP

En su comunicado, la federación explicó que la medida fue acordada en coordinación con las autoridades deportivas mexicanas, subrayando que la protección de los competidores es el eje central de sus decisiones organizativas.

La etapa mexicana representaba un momento clave dentro del serial, ya que otorgaba puntos fundamentales en la carrera hacia la Súper Final. Con su cancelación, el sistema de clasificación sufrirá ajustes importantes.

De acuerdo con la World Aquatics, el acceso a la Súper Final, prevista del 1 al 3 de mayo en China, se definirá exclusivamente con los resultados obtenidos en la primera etapa del circuito, que actualmente se disputa en Montreal, Canadá.

El cambio afecta especialmente a la selección mexicana, que pierde la posibilidad de competir como anfitriona, así como a otras delegaciones que tenían contemplado sumar unidades en territorio nacional.