¿Randy Orton o Undertaker? Lamine Yamal y Gavi revelan quiénes son sus ídolos en la WWE

Lamine Yamal y Gavi hicieron su top 10 de luchadores de la WWE por un trend de TikTok, mientras reposaban de su entrenamiento con el Barcelona. ¿Cómo quedó su listado?

¿Qué tal quedó su ranking?

El top lo abrió Gavi, quien eligió al Undertaker bastante emocionado por su top N.1; lo siguió Lamine, quien eligiera a Randy Orton, sin dudarlo, como su top N.2. Aquí hubo una pequeña polémica en redes, ya que Yamal dijo que El Matador de Leyendas debería ser el primero y no el Enterrador.

En N. 5, Gavi puso al Big Show, mientras Lamine colocó a Edge en el sitio N. 4.

Undertaker se encara con Brock Lesnar | WWE.COM

El resto del ranking quedó de esta forma:

John Cena de N. 3.

Hulk Hogan de N. 6.

Seth Rollins de N. 7.

Koffi Kington de N. 8.

Brock Lesnar de N. 9.

Cody Rhodes de N. 10.

Randy Orton salió como doble campeón en la Cámara de la Eliminación de 2014 | wwe.com

¿Los veremos en WWE?

La WWE tendrá una gira europea para este 2026, donde España es uno de los destinos que pisará la empresa más grande de lucha libre en el mundo.

Viernes 29 de mayo: irán a Barcelona en un show de SmackDown.

Jueves 4 de junio: irán a Madrid en un show no televisado.

Lamine Yamal y Gavi ya se les vio en la gira del año pasado de la WWE, por lo que parece más que seguro que veremos a las estrellas del Barcelona de vuelta en la WWE.