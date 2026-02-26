Verificación de edad requerida
Liga MX: ¿A qué hora y dónde ver la Jornada 8 del Clausura 2026?
El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa de definición crucial este fin de semana con la llegada de la Jornada 8.
Con la campaña prácticamente a mitad de camino, las Chivas se mantienen en la cima de la clasificación general con 18 puntos, pero sienten de cerca el acecho de Cruz Azul y Pumas, quienes no han bajado el ritmo.
La actividad de la octava fecha comenzará este viernes en la frontera y cerrará el sábado con duelos directos que podrían mover drásticamente la parte alta de la tabla.
Sin duda, la atención se centra en la actividad sabatina con tres duelos muy atractivos: Toluca vs Chivas, Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres.
No obstante, el viernes también cuenta con choques de alto calibre como el Xolos vs Pumas y Juárez vs Atlas.
Partidos y dónde ver la Jornada 8
VIERNES 27 DE FEBRERO
Querétaro vs. Santos Laguna | 19:00 hrs | FOX one
Mazatlán vs. Pachuca | 19:00 hrs | Azteca 7, FOX One
FC Juárez vs. Atlas | 21:00 hrs | Azteca 7, FOX One
Tijuana vs. Pumas UNAM | 21:06 hrs | FOX one
SÁBADO 28 DE FEBRERO
Toluca vs. Chivas | 17:00 hrs | Azteca 7, FOX One
Atlético San Luis vs. Puebla | 17:00 hrs | ESPN, Disney+
Monterrey vs. Cruz Azul | 19:00 hrs | Canal 5, TUDN, Vix Premium
León vs. Necaxa | 19:05 hrs | FOX One
América vs. Tigres | 21:10 hrs | Canal 5, TUDN, Vix Premium
