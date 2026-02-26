Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Liga MX: ¿A qué hora y dónde ver la Jornada 8 del Clausura 2026?

Esteban Gutiérrez 11:30 - 26 febrero 2026
El torneo llega a su punto medio con varios equipos peleando las primeras posiciones

El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa de definición crucial este fin de semana con la llegada de la Jornada 8.

Con la campaña prácticamente a mitad de camino, las Chivas se mantienen en la cima de la clasificación general con 18 puntos, pero sienten de cerca el acecho de Cruz Azul y Pumas, quienes no han bajado el ritmo.

La actividad de la octava fecha comenzará este viernes en la frontera y cerrará el sábado con duelos directos que podrían mover drásticamente la parte alta de la tabla.

Sin duda, la atención se centra en la actividad sabatina con tres duelos muy atractivos: Toluca vs Chivas, Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres.

No obstante, el viernes también cuenta con choques de alto calibre como el Xolos vs Pumas y Juárez vs Atlas.

Partidos y dónde ver la Jornada 8

VIERNES 27 DE FEBRERO

Querétaro vs. Santos Laguna | 19:00 hrs | FOX one

Mazatlán vs. Pachuca | 19:00 hrs | Azteca 7, FOX One

FC Juárez vs. Atlas | 21:00 hrs | Azteca 7, FOX One

Tijuana vs. Pumas UNAM | 21:06 hrs | FOX one

SÁBADO 28 DE FEBRERO

Toluca vs. Chivas | 17:00 hrs | Azteca 7, FOX One

Atlético San Luis vs. Puebla | 17:00 hrs | ESPN, Disney+

Monterrey vs. Cruz Azul | 19:00 hrs | Canal 5, TUDN, Vix Premium

León vs. Necaxa | 19:05 hrs | FOX One

América vs. Tigres | 21:10 hrs | Canal 5, TUDN, Vix Premium

