Liga MX: ¿A qué hora y dónde ver la Jornada 8 del Clausura 2026?

El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa de definición crucial este fin de semana con la llegada de la Jornada 8.

Con la campaña prácticamente a mitad de camino, las Chivas se mantienen en la cima de la clasificación general con 18 puntos, pero sienten de cerca el acecho de Cruz Azul y Pumas, quienes no han bajado el ritmo.

Pumas venció 2-0 a Rayados y se mantiene invicto en el Clausura 2026 | IMAGO7

La actividad de la octava fecha comenzará este viernes en la frontera y cerrará el sábado con duelos directos que podrían mover drásticamente la parte alta de la tabla.

Sin duda, la atención se centra en la actividad sabatina con tres duelos muy atractivos: Toluca vs Chivas, Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres.

No obstante, el viernes también cuenta con choques de alto calibre como el Xolos vs Pumas y Juárez vs Atlas.

Nicolás Larcamón en el banquillo durante el partido de Cruz Azul ante Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Partidos y dónde ver la Jornada 8