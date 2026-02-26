¿Deja a Toluca? Turco Mohamed acalara planes para su futuro

Define su futuro. Antonio 'Turco' Mohamed decidió aclarar su situación contractual rumbo al verano. En las últimas semanas surgieron rumores de que el técnico dejaría a Toluca al término del Clausura 2026 de la Liga MX. Hoy el Turco habló sobre su futuro.

En una participación en el podcast de Cesar Luis Merlo, el entrenador argentino aceptó que tiene la posibilidad de dejar a los Diablos este junio. Su contrato le da una ventana para dejar al equipo, pero sólo si él lo desea. Mohamed, sin embargo, aseguró estar cómodo con el cuadro escarlata y querer terminar

"Tengo una ventana de salida en junio, para hacer lo que yo quiera. Si ni ninguno de los dos toma una decisión (de tomar caminos separados) continuamos con el contrato. Realmente yo estoy muy bien en el club, estoy disfrutando al cien, muchísimo y no se me pasa por la cabeza (dejar toluca)", afirmó el Turco.

Antonio 'Turco' Mohamed en partido | IMAGO7

¿Qué sigue si deja a los Diablos?

Aunque el entrenador aseguró que quiere mantenerse en la institución mexiquense, también confesó que terminando el torneo tomará una decisión. En caso de elegir dejar al equipo el DT no llegaría a otro equipo, sino que simplemente para descansar.

Mohamed aseguró que no cierra las puertas a dirigir a otro equipo, sin embargo, el DT considera que este caso sólo se daría si descansa seis meses o un año después de dejar a los Diablos Rojos. "Si me voy el a otro equipo el día de mañana, tengo que recargar energías".

Turco Mohamed con Toluca | IMAGO7

El argentino reveló las razones por las cuales no llegaría a otro equipo si decide dejar a los Diablos Rojos este verano es por lo que le debe al equipo. Según el DT 'no sería ético' dejar a Toluca sin terminar su contrato para poder iniciar un nuevo proyecto con otro equipo.

"Cuando termine el torneo, ya veremos. Si me voy de acá, será para descansar, no me voy a ir de aquí para meterme a otro proyecto. Eso lo aseguro, porque estoy muy bien acá y no sería ético dejar a Toluca con esa ventana que me dejaron para irme a otro proyecto", afirmó.

Chaco Giménez culpa al Turco Mohamed l IMAGO7

Destacó su tiempo con los Diablos