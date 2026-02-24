Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca vs Chivas: Así le ha ido al Rebaño en sus últimas cinco visitas al Nemesio Diez

Toluca vs Chivas en Cuartos de Final del Clausura 2024 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 07:36 - 24 febrero 2026
Los dirigidos por Gabriel Milito llegan en busca de revancha tras caer ante Cruz Azul

El CD Guadalajara llega a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX herido tras caer ante Cruz Azul y perder su racha de seis partidos consecutivos con victoria en el presente torneo; sin embargo, ahora buscará la revancha ante el Toluca que por su parte mantiene el invicto.

Chivas y Choriceros ostentan un historial amplio dentro del futbol mexicano, incluso con una Final disputada hace cerca de 20 años, es por eso que hoy en RÉCORD recordamos cómo han sido las últimas cinco visitas del Rebaño al Nemesio Diez en donde los números no le favorecen del todo.

De los últimos cinco partidos en suelo mexiquense el Guadalajara registra cuatro empates y una derrota (1-1 J10/CL22), (0-0 J12/AP22), (1-1 J10/AP23), (0-0 4tos/CL24) y (2-1 J7/CL25), la derrota más recientes fue el 15 de febrero de 2025 cuando el Rebaño terminó cayendo 2-1 con autogol de Hugo Camberos sobre el agregado.

Chivas previo al partido de J7 ante Cruz Azul | Imago7

¿Cómo llega Chivas a este partido?

Las Chivas cortaron su racha positiva en la reciente fecha luego de que La Máquina se impusiera 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que fue testigo del fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño. Aunque la derrota no bastó para que sigan en lo más alto del liderato.

Al minuto 33 apareció el “Toro” Fernández. Gabriel Fernández aprovechó el primer disparo a puerta de Cruz Azul para sacudir las redes rojiblancas. El atacante aprovechó una falta por el vértice de la punta derecha por parte de Palavecino quien mandó un centro preciso para que encontrara a su compañero y conectara sobre el arco rival.

En los últimos minutos Ángel Sepúlveda le anotó a su exequipo venciendo a Andrés Gudiño. Sin embargo, Cruz Azul no se quedó atrás y nuevamente con una asistencia de Palavecino Charly Rodríguez le daría el gol del triunfo cementero para acabar con las ilusiones de los rojiblancos que insistieron en os últimos minutos.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, durante el juego ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cómo fue la Final de 2006?

La Gran Final del Apertura 2006 enfrentó a Toluca ante Chivas, con una Eliminatoria que se cerró en el Estadio Nemesio Diez el 10 de diciembre del año antes mencionado. Un detalle en particular de esta Final es que ambos equipos entraron en la Reclasificación a lo que fue la Liguilla.

Chivas venció a Toluca en la última Final de Liga MX entre ellos | MexSport

Con el juego empatado a un gol (global 2-2) al minuto 24 de la segunda mitad, un pase de Adolfo Bautista encontró al 'Venado' Medina sobre la línea final; el entonces número 10 del Rebaño, recortó, levantó la cara y con un pase en diagonal, logró conectar con el 'Bofo', quien cruzó al portero Hernán Cristante para llevarse el título de liga a las vitrinas rojiblancas.

