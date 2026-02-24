Christian Horner deslinda a Verstappen de su despido de Red Bull y apunta contra Helmut Marko

Poco más de una semana falta para el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, pero desde esta semana se reanudarán las emociones en la máxima categoría del automovilismo. El estreno de la Temporada 8 de la serie de Netflix, Drive to Survive, está programado para el próximo viernes 27 de febrero, por lo que antes de que los motores resuenen en Melbourne en el Gran Premio de Australia, los aficionados podrán disfrutar el drama que se vivió en el paddock en 2025.

En ese contexto, uno de los testimonios que se espera es el de Christian Horner. El británico dejó Red Bull en julio de 2025, después de 20 años y 14 títulos, en medio de mucha especulación y una crisis interna en la escudería austriaca. En el adelanto de la serie, se observa al exjefe del equipo de Milton Keynes asegurar que le quitaron "algo muy valioso" para él, por lo que la expectativa por conocer qué más pasó es alta.

Verstappen y Horner en el garage de Red Bull | RED BULL

Horner quita culpa a Verstappen y apunta contra Helmut Marko

Aunque será hasta el viernes 27 que se estrene la serie, en estos días se filtró más información sobre la postura de Horner ante su despido. En declaraciones publicadas por el diario inglés The Telegraph, el directivo reconoció que su relación con la familia del piloto número 1 de Red Bull, Max Verstappen, no era buena, pero descartó que el piloto neerlandés tuviera algo que ver con su despido, y en cambio señaló a Helmut Marko, asesor de la escudería hasta diciembre de 2025, cuando también dejó su cargo.

“Jos Verstappen nunca fue un gran admirador mío, pero no creo que la familia Verstappen tenga ninguna responsabilidad en mi destitución. Creo que la decisión fue tomada por Oliver Mintzlaff, quien fue aconsejado por Helmut Marko", aseguró Horner, quien además reflexionó sobre los cambios que hubo al interior de la escudería tras la muerte de Dietrich Mateschitz, confundador de Red Bull, en 2022.

“Creo que las cosas cambiaron con el negocio, con el grupo. El fundador falleció y después de la muerte de Dietrich's, creo que se consideró que tal vez yo tenía mucho poder", añadió Horner, que dejó el cargo tras el Gran Premio de Gran Bretaña 2025 y fue reemplazado por Laurent Mekies, quien vio a Verstappen y Red Bull tener una recuperación luego de la pausa de verano, con seis victorias para Verstappen en diez carreras, en las cuales además no bajó nunca del podio.

Helmut Marko, Sergio Pérez y Christian Horner | AP

¿Cómo tomó Horner su despido de Red Bull?

Hasta el momento se ha difundido poco sobre la reacción de Horner luego de su salida del equipo de Milton Keynes, misma que se dio más de un año después de que recibió una denuncia por acoso por parte de una empleada. La acusación llegó a principios de 2024 y provocó una investigación al interior de Red Bull, a pesar de lo cual el británico se mantuvo en su puesto, además de que la denuncia posteriormente fue desestimada.

Fue a partir de la caída en el rendimiento deportivo, así como la polémica por el constante cambio de asiento del compañero de Verstappen, con la salida de Sergio 'Checo' Pérez y el posterior cambio de Liam Lawson con Yuki Tsunoda, que vino el despido de Horner. "Siento un gran sentido de pérdida; fue todo muy inesperado. Realmente no tuvo oportunidad de despedirme de manera apropiado. Me quitaron algo que era muy preciado y que no fue mi decisión", añadió en la producción audiovisual.