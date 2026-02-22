Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

F1 2026: ¿Mercedes será la gran sorpresa del año? Así pinta el panorama de los Flechas Plateadas

George Russell durante la pretemporada de Bahréin | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:45 - 22 febrero 2026
El equipo de Brackley es uno de los que más expectativas genera, pero también con muchas polémicas

Los motores empiezan a calentarse y en dos semanas comenzará la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Muchas incógnitas hay alrededor de lo que espera a la categoría con el cambio en el reglamento técnico, sobre todo después de lo visto en pretemporada.

La preocupación en las largadas, la crítica por parte de pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton o Sergio 'Checo' Pérez, o la variación de potencia en los motores híbridos son algunas situaciones que se presentaron en Bahréin que generan más dudas que respuestas.

Será hasta el inicio de la campaña, en el Gran Premio de Australia 2026, que el panorama se aclare un poco más. Pero independientemente de los ajustes técnicos que se hagan sobre la marcha, escuderías como Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren seguirán bajo la lupa, y cargarán con la "obligación" de ser candidatas al título.

Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP
Así el panorama de Mercedes en la F1 2026

Desde antes del inicio de la pretemporada, Mercedes ya estaba en el centro de la discusión por su motor. En su caso, se reportó que su motor tenía una relación de la compresión del motor en marcha de 18:1 con altas temperaturas y de 16:1 -cifra permitida- en temperatura ambiente o en frío, cuando la FIA realiza sus respectivas verificaciones.

Este "hueco" que los alemanes encontraron en el reglamento ha sido objeto de debate y aunque, por ahora, la FIA no consideró ilegal el auto de las Flechas Plateadas, la discusión está inconclusa. Con ello en mente, la polémica acompañará a los de Brackley a lo largo de toda la Temporada 2026, sea que los obliguen a cambiar o no su unidad de potencia.

En lo que respecta a la actividad en pista, de momento el panorama es favorable. Tanto en el shakedown de Barcelona como las dos semanas de pretemporadas en Bahréin, la escudería alemana fue una de las que mejores tiempos tuvo y de las que más vueltas completó, por lo que hay confianza en la fiabilidad del W17.

De hecho, desde hace un par de años Mercedes tiene uno de los monoplazas de más fiabilidad, con pocos abandonos. En 2025, solo sufrió cuatro retiros -todos con Andrea Kimi Antonelli- y dos de ellos fueron por daños por colisión, por lo que en resistencia, las Flechas Plateadas para pelear por los mejores puestos.

Andrea Kimi Antonelli con Mercedes en la pretemporada de Bahréin | AP
Mientras que con lo visto en pretemporada, parece que en tiempos también se mantendrán en la pelea por los podios. Sin embargo, aunque será el segundo año de Antonelli a lado de George Russell, el joven italiano todavía tiene experiencia que adquirir, un punto que deja en desventaja a Mercedes a lado de alineaciones más consolidadas como la de McLaren o Ferrari, que tuvo los mejores tiempos en Bahréin.

¿Cuándo comienza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Finalizada la segunda semana de pretemporada en Bahréin, los pilotos tendrán un par de semanas antes de salir a escena para la primera carrera del año, el Gran Premio de Australia. La actividad en Melbourne comenzará el viernes 6 de marzo, jueves 5 para México por la diferencia horaria.

En ese contexto, la clasificación está prevista para el viernes 6 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la carrera será el sábado 7 a las 22:00 horas. El actual campeón de la categoría, Lando Norris, ganó el año pasado con casi nueve décimas por delante de Max Verstappen.

Toto Wolff, director de Mercedes, durante la pretemporada en Bahréin | AP
