Álvaro Angulo firma su primer doblete con Pumas

Álvaro Angulo se vistió de héroe con un doblete antes de la media hora, en el Pumas vs Monterrey correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, sorprendiendo tanto a propios como a extraños en un arranque fulminante.

Apenas al minuto 9, los universitarios encontraron recompensa a su insistencia por la banda derecha. Un centro preciso y tenso viajó hacia el corazón del área, donde Angulo apareció sin marca para conectar de primera intención. El impacto fue limpio y colocado, dejando sin opciones al guardameta universitario y silenciando momentáneamente el Olímpico Universitario.

Álvaro Angulo celebra su anotación | MEXSPORT

La jugada nació de la profundidad por el costado, una fórmula que los locales explotaron desde el arranque. El envío medido encontró al defensor colombiano en una posición ofensiva poco habitual, pero su lectura de la jugada y determinación para atacar el espacio marcaron la diferencia en el primer golpe del encuentro.

Lejos de conformarse, el conjunto local mantuvo la presión alta y la intensidad en cada disputa. Rayados intentó reaccionar adelantando líneas, pero dejó espacios que fueron bien aprovechados por la visita, que lucía más clara en el último tercio del campo.

Álvaro Angulo en CU celebrando su gol ante Rayados l IMAGO7

¿Cómo fue el doblete

El segundo tanto llegó al minuto 24 y volvió a tener la firma de Angulo. En una acción que derivo de un tiro de esquina con el balón terminando nuevamente en sus pies dentro del área. Con sangre fría, definió con potencia para firmar su doblete antes de la media hora, desatando la euforia en el banquillo rayado.

El 0-2 obligó a los Rayados a replantear el partido. El técnico movió piezas en el mediocampo buscando mayor equilibrio. Sin embargo, Pumas se mostró sólido en defensa y peligroso al contragolpe en la primera media hora de juego.

Pumas celebrando gol ante Rayados en CU l IMAGO7

Goles que imprimen confianza

Para Angulo, la noche significó una reivindicación personal. Acostumbrado a cumplir funciones defensivas, el colombiano demostró que también puede ser determinante en ataque, apareciendo en momentos clave y con una eficacia notable frente al arco.