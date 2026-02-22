Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Álvaro Angulo firma su primer doblete con Pumas

Álvaro Angulo firmando su gol ante Rayados l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 17:50 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El colombiano firmó par de goles en menos de 25 minutos ante Rayados

Álvaro Angulo se vistió de héroe con un doblete antes de la media hora, en el Pumas vs Monterrey correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, sorprendiendo tanto a propios como a extraños en un arranque fulminante.

Apenas al minuto 9, los universitarios encontraron recompensa a su insistencia por la banda derecha. Un centro preciso y tenso viajó hacia el corazón del área, donde Angulo apareció sin marca para conectar de primera intención. El impacto fue limpio y colocado, dejando sin opciones al guardameta universitario y silenciando momentáneamente el Olímpico Universitario.

Álvaro Angulo celebra su anotación | MEXSPORT
Álvaro Angulo celebra su anotación | MEXSPORT

La jugada nació de la profundidad por el costado, una fórmula que los locales explotaron desde el arranque. El envío medido encontró al defensor colombiano en una posición ofensiva poco habitual, pero su lectura de la jugada y determinación para atacar el espacio marcaron la diferencia en el primer golpe del encuentro.

Lejos de conformarse, el conjunto local mantuvo la presión alta y la intensidad en cada disputa. Rayados intentó reaccionar adelantando líneas, pero dejó espacios que fueron bien aprovechados por la visita, que lucía más clara en el último tercio del campo.

Álvaro Angulo en CU celebrando su gol ante Rayados l IMAGO7

¿Cómo fue el doblete 

El segundo tanto llegó al minuto 24 y volvió a tener la firma de Angulo. En una acción que derivo de un tiro de esquina con el balón terminando nuevamente en sus pies dentro del área. Con sangre fría, definió con potencia para firmar su doblete antes de la media hora, desatando la euforia en el banquillo rayado.

El 0-2 obligó a los Rayados a replantear el partido. El técnico movió piezas en el mediocampo buscando mayor equilibrio. Sin embargo, Pumas se mostró sólido en defensa y peligroso al contragolpe en la primera media hora de juego.

Pumas celebrando gol ante Rayados en CU l IMAGO7

Goles que imprimen confianza 

Para Angulo, la noche significó una reivindicación personal. Acostumbrado a cumplir funciones defensivas, el colombiano demostró que también puede ser determinante en ataque, apareciendo en momentos clave y con una eficacia notable frente al arco.

Con su doblete en apenas 24 minutos, Álvaro Angulo se convirtió en la figura indiscutible del encuentro y dejó una huella temprana en la Jornada 7 del Clausura 2026. Rayados tomó ventaja con autoridad en territorio complicado, impulsado por la contundencia de un lateral que vivió una noche soñada en la Liga MX.

Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones