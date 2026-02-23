Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Militares y Guardia Nacional muestran impactantes secuelas tras enfrentamiento con el CJNG

Mariana Alcántara Contreras
22 febrero 2026
Vehículos incendiados quedaron sobre vialidades estratégicas tras el enfrentamiento con el CJNG

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mostraron las secuelas del enfrentamiento registrado este domingo 22 de febrero contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Militares y elementos de la Guardia Nacional resguardan una carretera tras bloqueos registrados el 22 de febrero./ Captura de pantalla

Las imágenes difundidas evidencian los daños ocasionados tras los hechos violentos, entre ellos carreteras bloqueadas, vehículos calcinados y zonas acordonadas por fuerzas federales. En distintos puntos del país se reportaron incendios de unidades y cortes a la circulación como reacción posterior al operativo.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante los enfrentamientos también murieron siete integrantes del CJNG. Además, varios elementos del Ejército Mexicano resultaron heridos mientras participaban en las acciones de seguridad.

La Sedena informó que siete integrantes del CJNG murieron durante el enfrentamiento./ Captura de pantalla

¿Qué ocurrió tras el enfrentamiento con el CJNG?

Tras confirmarse el abatimiento del líder del CJNG, se registraron bloqueos y quema de vehículos en al menos siete estados de la República. En algunos casos, camiones de carga fueron atravesados en vialidades estratégicas y posteriormente incendiados, lo que generó afectaciones temporales a la movilidad.

Las fuerzas federales desplegaron operativos para liberar carreteras, retirar unidades siniestradas y reforzar la vigilancia en puntos considerados de riesgo. En diversas zonas se observó presencia militar para garantizar la seguridad de la población.

El despliegue incluyó coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales. Las labores se concentraron en contener posibles actos adicionales y restablecer la circulación en los tramos afectados.

Camiones calcinados fueron retirados por autoridades tras los bloqueos en distintos estados./ RS

Las imágenes muestran columnas de humo, vehículos completamente consumidos por el fuego y presencia de personal castrense asegurando el área. Estas escenas reflejan la magnitud de los hechos ocurridos tras el operativo del 22 de febrero.

Autoridades mantienen monitoreo constante en distintas entidades para prevenir nuevos incidentes y garantizar la estabilidad tras los acontecimientos registrados.

Vehículos incendiados quedaron sobre vialidades estratégicas tras el enfrentamiento con el CJNG./ Captura de pantalla
