VIDEO: Reportan vehículo incendiado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México

Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 20:23 - 22 febrero 2026
El auto en llamas quedó cruzado y en sentido contrario sobre la carretera federal México-Cuernavaca

La tarde-noche de este domingo 22 de febrero fue reportado el incendio de un vehículo en la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.


Si bien no hay información oficial que confirme el móvil, se teme que podría estar relacionado con la ola de violencia en el país desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El auto incendiado se ubicó en la carretera federal México-Cuernavaca

Así quedó el vehículo incendiado en Tlalpan

Según lo que se observa en videos que han comenzado a circular en redes sociales, el auto tipo sedán color negro está cruzado en sentido contrario sobre la avenida, con llamas intensas que en un primer momento arrasaron con la cabina del conductor.


Mientras el vehículo se incendiaba, a un lado pasaban otros autos e incluso un camión del transporte público se detuvo a unos metros para hacer parada.


Escena impactante. Fuego a plena vista.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para resguardar la zona y evitar el paso de transeúntes u otros vehículos. Del automóvil afectado ya no se pudo hacer nada y quedó reducido a cenizas.

¿Está relacionado con la violencia tras la muerte del Mencho?

Sobre si este incendio vehicular en Tlalpan está vinculado con la ola de violencia surgida en gran parte del país tras la muerte del Mencho, las autoridades capitalinas no han confirmado relación directa.


La SSC únicamente informó que el auto habría estado involucrado en un acto violento ocurrido el sábado.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo fue utilizado el día de ayer en una agresión con disparos de arma de fuego, al que ya se le daba seguimiento, por lo que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables de incendiarlo”, indicó la policía capitalina.

Por su parte el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, informó en sus redes sociales que fueron detenidas siete personas por este hecho, señalando que el incendio del auto no tuvo nada que ver con el tema de la baja del Mencho, sino que fueron siete presuntos delincuentes, involucrados en un acto violento, los que prendieron fuego al vehículo para borrar evidencias de sus supuestos delitos.

Estados donde se han reportado actos violentos

Tras el abatimiento del Mencho a manos de fuerzas armadas mexicanas, se han reportado actos de violencia en diversas entidades del país, como:

  • Jalisco

  • Michoacán

  • Guanajuato

  • Nayarit

  • Colima

  • Sinaloa

  • Puebla

  • Guerrero

  • Veracruz

  • Estado de México

  • Oaxaca


Entre los incidentes destacan narcobloqueos en carreteras, incendios de vehículos y ataques a negocios. La situación mantiene en alerta a las autoridades de distintos niveles de gobierno.

