Faitelson pide cancelar juego de la Selección Mexicana: “Mikel arriola está en una encrucijada”

El caos desatado en la últimas horas en la República Mexicana tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’ ha desatado la preocupación sobre los próximos partidos después de que gran parte de los partidos en el futbol mexicano fueron cancelados queda pendiente el juego de Selección Mexicana ante Islandia.

David Faitelson | IMAGO7

Al respecto David Faitelson lanzó un mensaje pidiendo que se cancele el jeugo del Tri con mensaje a Mikel Arriola, dirigente del futbol mexicano, y de quien depende la toma de decisión para suspender el duelo a realizarse en Querétaro.

“Mikel Arriola está en medio de una gran encrucijada…¿Qué hacer con el juego de la selección en Querétaro? Algo, dentro de su innegable capacidad y experiencia política, le dice que es mejor mandar a los futbolistas con sus clubes y no buscar riesgos innecesarios…”, resalta en su cuenta de X.

Mikel Arriola l IMAGO7

Sin embargo, hasta el momento el juego ante Islandia programado para el 25 de febrero sigue en pie y hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de la cúpula mayor de la Federación Mexicana de Futbol, incluso jugadores de Chivas llegaron a Querétaro para el juego.

¿Qué partidos se suspendieron?

El juego entre Querétaro y Bravos de Juárez quedó suspendido, juego de la J7 de Liga MX, luego del comunicado lanzado por la Liga MX. El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América fue cancelado debido a los bloqueos registrados en el estado de Jalisco. El partido, que formaba parte del calendario de la Liga MX y enfrentaría a Chivas y América Femenil como parte de la Jornada 10.

La Liga de Expansión MX anunció que el encuentro entre Tapatío y Tlaxcala, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, no se disputará en la fecha originalmente programada. Asimismo se informó la reprogramación del Clásico de Tamaulipas entre la Jaiba Brava y Correcaminos.

Víctor Guzmán y Juninho disputando un balón | MEXSPORT

Pumas vs Rayados no fue suspendido

El juego entre Pumas y Rayados a disputarse a las 17:00hrs, tiempo del centro de México, finalmente se llevó a cabo pese a que se encontraba en análisis de aplazarlo debido a la situación de violencia en diversas entidades de la República Mexicana.