Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mikel Arriola presume foto con Gianni Infantino en Nicaragua

Infantino en la Copa Oro l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 16:32 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mandamás de la Liga MX estuvo en partido en el Congreso de Concacaf

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado interino de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), presumió en redes sociales una fotografía junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante su coincidencia en Nicaragua, en el marco de actividades relacionadas con el Congreso de la Concacaf. La imagen no pasó desapercibida y rápidamente generó conversación en el entorno futbolístico de la región.

Arriola en Final de la Liga MX l IMAGO7

El encuentro se dio aprovechando la presencia de ambos dirigentes en territorio nicaragüense, donde se desarrollaron reuniones oficiales del máximo organismo del futbol en la zona, así como partidos y eventos protocolarios vinculados al Congreso de la Concacaf, que reúne a las federaciones afiliadas de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Así fue la postal

En la postal compartida, Arriola aparece sonriente junto a Infantino, una señal que fue interpretada como un gesto de cercanía institucional entre la FIFA y el futbol mexicano, en un momento clave rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que tendrá a México como uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Aunque el dirigente mexicano no detalló los temas abordados durante el encuentro, la reunión se da en un contexto relevante, marcado por la organización del Mundial, la evolución de las competencias regionales y los ajustes estructurales que vive el futbol de la Concacaf en materia de gobernanza y desarrollo deportivo.

Infantino y Mikel Arriola l X:MikelArriolaP

¿Relación fortalecida?

Para Arriola, la fotografía también representa una oportunidad de reforzar su imagen internacional, especialmente tras asumir un rol protagónico dentro de la Federación Mexicana de Futbol, en un periodo donde el balompié nacional busca estabilidad y mayor peso en las decisiones globales.

Por su parte, Gianni Infantino ha aprovechado este tipo de congresos regionales para fortalecer la relación de la FIFA con las confederaciones, impulsar proyectos de infraestructura y reiterar el compromiso del organismo con el crecimiento del futbol en países emergentes de la región.

Mikel Arriola en partido de Liga MX l IMAGO7

La coincidencia en Nicaragua no solo tuvo un carácter simbólico, sino también estratégico, al reunir a figuras clave del futbol mundial en un mismo escenario, donde se discuten reformas, calendarios y el futuro de las competiciones internacionales.

La imagen compartida por Mikel Arriola se suma así a una serie de gestos políticos y deportivos que reflejan el posicionamiento de México dentro del mapa futbolístico global, en una etapa decisiva rumbo a uno de los eventos más importantes en la historia del deporte: la Copa del Mundo de 2026.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga MX
Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?