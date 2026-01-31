Mikel Arriola presume foto con Gianni Infantino en Nicaragua

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado interino de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), presumió en redes sociales una fotografía junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante su coincidencia en Nicaragua, en el marco de actividades relacionadas con el Congreso de la Concacaf. La imagen no pasó desapercibida y rápidamente generó conversación en el entorno futbolístico de la región.

Arriola en Final de la Liga MX l IMAGO7

El encuentro se dio aprovechando la presencia de ambos dirigentes en territorio nicaragüense, donde se desarrollaron reuniones oficiales del máximo organismo del futbol en la zona, así como partidos y eventos protocolarios vinculados al Congreso de la Concacaf, que reúne a las federaciones afiliadas de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Así fue la postal

En la postal compartida, Arriola aparece sonriente junto a Infantino, una señal que fue interpretada como un gesto de cercanía institucional entre la FIFA y el futbol mexicano, en un momento clave rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que tendrá a México como uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Aunque el dirigente mexicano no detalló los temas abordados durante el encuentro, la reunión se da en un contexto relevante, marcado por la organización del Mundial, la evolución de las competencias regionales y los ajustes estructurales que vive el futbol de la Concacaf en materia de gobernanza y desarrollo deportivo.

Infantino y Mikel Arriola l X:MikelArriolaP

¿Relación fortalecida?

Para Arriola, la fotografía también representa una oportunidad de reforzar su imagen internacional, especialmente tras asumir un rol protagónico dentro de la Federación Mexicana de Futbol, en un periodo donde el balompié nacional busca estabilidad y mayor peso en las decisiones globales.

Por su parte, Gianni Infantino ha aprovechado este tipo de congresos regionales para fortalecer la relación de la FIFA con las confederaciones, impulsar proyectos de infraestructura y reiterar el compromiso del organismo con el crecimiento del futbol en países emergentes de la región.

Mikel Arriola en partido de Liga MX l IMAGO7

La coincidencia en Nicaragua no solo tuvo un carácter simbólico, sino también estratégico, al reunir a figuras clave del futbol mundial en un mismo escenario, donde se discuten reformas, calendarios y el futuro de las competiciones internacionales.