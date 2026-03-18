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Futbol

"Pumas no mereció el empate": Palavecino lamentó resultado en Liga MX, pero afirmó que Cruz Azul va por el doblete

Agustín Palavecino con Cruz Azul previo a un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Agustín Palavecino con Cruz Azul previo a un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 07:30 - 18 marzo 2026
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El mediocampista de los cementeros reconoció las emociones encontradas por los resultados contra Pumas y Rayados de Monterrey

Con el boleto a cuartos de final en la bolsa, Agustín Palavecino no escondió el contraste de sensaciones que vive Cruz Azul en este momento, satisfacción por avanzar en Liga de Campeones Concacaf, pero también la espina clavada por lo ocurrido días antes en Liga MX.

En zona mixta, el jugador celeste recordó el empate ante Pumas, un resultado que dentro del vestidor se sintió como algo más que un simple tropiezo. “Pumas por ahí no mereció ese empate, nos dolió mucho, fue un sabor a derrota”, reconoció.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7
Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7

Sin embargo, el discurso cambia cuando se pone sobre la mesa la serie ante Rayados de Monterrey. Cruz Azul salió adelante en una eliminatoria compleja y, para Palavecino, el pase no deja lugar a dudas. “Es el primer objetivo a corto plazo, eliminamos a un gran rival y candidato al título, somos justos vencedores”, afirmó.

Agustín Palavecino contra 'Tecatito' Corona en el partido de Cruz Azul contra Monterrey en la Concachampions | IMAGO 7
Agustín Palavecino contra 'Tecatito' Corona en el partido de Cruz Azul contra Monterrey en la Concachampions | IMAGO 7

Más allá del desgaste y la carga de partidos, el argentino tiene claro el potencial del equipo dirigido por Nicolás Larcamón. La ambición no se limita a un solo frente. “Tenemos un plantel para pelear los dos torneos”, sentenció.

Sobre todo porque Palavecino, cada vez más consolidado como pieza clave en el esquema celeste, sabe la exigencia ante la afición. También mandó el mensaje de que Cruz Azul no se conforma y va por ambos títulos.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7
Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7
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