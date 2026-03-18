Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final

La actividad continúa en la la Liga de Campeones de la Concacaf y tras los partidos de Vuelta de los Octavos de Final ya empezamos a conocer a los mejores ocho que aún pelean por levantar el título a final de temporada.

Entre los equipos ya clasificados a la siguiente fase del torneo está el campeón defensor Cruz Azul. La Máquina batalló pero tras eliminar a Vancouver FC en la primera ronda y a Monterrey en la Segunda, el cuadro celeste está soñando con levantar el octavo título en su historia.

Paradela celebra gol con Cruz Azul | MEXSPORT

MLS también tiene representantes

Este martes la Major League Soccer también aseguró tener al menos dos representantes en los Cuartos de Final, esto gracias a que Los Angeles FC logró eliminar al Alajuelense. El equipo californiano necesitó un gol en los últimos minutos para eliminar al Alajuelense pero ahora se deberá enfrenta medirse ante Cruz Azul en la siguiente ronda.

Además del cuadro angelino la MLS ya tiene asegurado otro representante pues Nashville e Inter Miami ese estarán enfrentando por conseguir el pase a la siguiente ronda. Actualmente la ronda está igualada a ceros.

LAFC se instaló en los Cuartos de Final de la Champions Cup | MEXSPORT

Equipos con ventaja

Para definir los Cuartos de Final todavía faltan por disputarse seis partidos más, aunque tres equipos llegan ya con una considerable ventaja al partido de Vuelta. LA Galaxy visitará Jamaica con un 3-0 ante Mount Pleasant. Con el mismo resultado Seattle recibirá a los Vancouver Whitecaps el finalista del torneo pasado.

También con un 3-0 a favor Cincinnati visitará Nuevo León buscando eliminar a Tigres en uno de los tres duelos entre equipos de la Liga MX y la MSL. En los otros dos duelos San Diego tiene ventaja de 3-2 ante Toluca y América ganó por la mínima ante Philadelphia Unión.

Jugadores de Cincinnati festejan la ventaja ante Tigres | MEXSPORT

Así se jugarán los Cuartos de Final

Cruz azul vs LAFC

Toluca/ San Diego* vs LA Galaxy* /Mount Pleasant

Inter Miami/Nashville vs América* /Philadelphia Unión

Tigres/Cincinnati* vs Seattle*/Vancouver



*equipos con ventaja