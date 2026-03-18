Cruz Azul elimina a Rayados y avanza a los Cuartos de Final de la Concachampions

Cruz Azul cumplió con el objetivo y ya está en los Cuartos de Fnal de la Concachampions. La Máquina se impuso 4-3 en el marcador global ante Rayados de Monterrey. Y ahora su siguiente rival será LAFC.

Paradela celebra gol con Cruz Azul | MEXSPORT

El arranque del partido fue cuesta arriba para los celestes. Apenas al minuto 8, Monterrey golpeó primero con un disparo de larga distancia de Jorge Rodríguez que sorprendió a Andrés Gudiño.

El encuentro también dejó momentos de preocupación, como el duro choque que sufrió Alonso Aceves tras una acción con Gerardo Arteaga, que obligó a su salida en camilla.

Aceves salió lesionado | MEXSPORT

Para la segunda mitad, Cruz Azul mostró otra cara. Apenas al 47’, José Paradela firmó un auténtico golazo para igualar el marcador, definiendo con gran técnica tras una jugada en la que el balón fue de taquito y dejó sin reacción a Mochis Cárdenas. El argentino llegó así a su segundo tanto en la presente Concachampions.

Con el partido abierto, Monterrey intentó reaccionar y se volcó al ataque, pero se encontró con una defensa celeste bien plantada que supo resistir los embates.

Desde el banquillo, Larcamón también movió sus piezas y apostó por Gabriel Fernández en lugar de Nicolás Ibáñez para refrescar el ataque.

Rayados eliminado de la Concachampions | MEXSPORT

Ni el clima ni la baja entrada en el estadio impidieron que la afición presente se hiciera sentir, apoyando en todo momento a un equipo que respondió en la cancha en el momento más importante.