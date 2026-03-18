Pep Guardiola responde a fanáticos que piden su salida: 'Un día voy me voy, pero no ahora'

Una vez más, el Manchester City quedó a deber en la UEFA Champions League al quedar eliminados en los Octavos de Final ante Real Madrid. Tras el partido en el Etihad Stadium, Pep Guardiola decidió responder a todos aquellos que han pedido su salida del equipo inglés.

Pese a ya ser una leyenda en el equipo Citadino gracias a todos sus logros obtenidos desde que asumió el cargo en el 2016, sin embargo, el entrenador considera que, siempre que su equipo no levante el título de Champions League será criticado y hoy ha pasado nuevamente.

Erling Haaland y Marc Guehi, jugadores del Manchester City, en la derrota ante Real Madrid en Champions League | AP

No se irá al terminar la temporada

Pese a todos estos comentarios, el entrenador aseguró que hoy no será el día en el que decida dejar al equipo. De acuerdo con Pep, aún tiene contrato y no dejará al Manchester hasta cumplirlo por lo que, la siguiente temporada volverá a pelear por el título.

"¿Por qué todo el mundo quiere encontrarme la salida? Tengo contrato.... Un día voy a llegar aquí y decir mira, me voy.... Pero ahora mismo no. El futuro será prometedor y la próxima temporada volveremos”, comentó en conferencia de prensa.

Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP

En la misma conferencia de prensa, Guardiola habló sobre sus logros con el equipo, recordando haber ganado una liga obteniendo 100 puntos, o levantar la Premier League cuatro años consecutivos, incluso habló sobre la Champions ganada en la 2022-23. Para el entrenador, este paso ha sido muy exitoso, sin embargo, sigue siendo criticado por no poder levantar múltiples orejonas en su tiempo con el cuadro inglés.

“En mi primera temporada aquí, ¿vamos a ganar la Champions League? 100 puntos (en la Premier League). ¿Vamos a ganar la Champions League? Al final, la ganamos. Ahora, ¿por qué no hemos ganado cinco o seis Champions Leagues?”, expresó el entrenador.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Pese a todas las críticas recibidas, especialmente en los últimos dos años cuando al equipo se le han escapado los campeonatos, el entrenador aceptó que se mantendrá al menos hasta verano del 2027 como dicta su contrato. Además, sabe que él 'siempre será parte de la historia del equipo'.