¿Augurio? El post de la Champions League que vaticina remontada del Real Madrid

Uno de los partidos más llamativos en la jornada de martes en los Octavos de la UEFA Champions League es la Vuelta de Manchester City vs Real Madrid, ya que los 'Ciudadanos' perdieron por goleada (3-0) el partido de Ida, así que requieren de una remontada épica en su estadio.

Ante esto, las cuentas oficiales de la Champions han publicado un recuerdo importante de un resultado idéntico al que necesitan los ingleses para avanzar, lo cual se ha tomado como una especie de augurio para el juego de Vuelta en el Etihad Stadium.

Federico Valverde anotó tres goles ante el City en la Ida l AP

¿Deja vu?

Manchester City tiene uno de los partidos más complicados de la temporada por delante cuando enfrente a Real Madrid; la Eliminatoria hasta antes de empezar el juego de Vuelta la tiene perdida por goleada; sin embargo, si hay un torneo que ha entregado remontadas impresionantes es la Champions y sus redes sociales así lo entienden.

Uno de sus más recientes posteos ha recordado uno de los tantos enfrentamientos entre los dos protagonistas de este duelo, donde casualmente los Citizens consiguieron un 4-0 en casa, y por si fuera poco, en la temporada 2022-2023, la cual terminaron ganando posteriormente en la Final ante el Inter de Milán en Turquía.

"This Man City performance" (Esta actuación del Man City), fueron las palabras con las que acompañaron la publicación, dejando a la deriva una posible remontada, además de generarle duda a los fanáticos que ahora tienen más esperanza para un posible resultado positivo.

Antecedentes para una posible remontada

En las últimas cuatro Eliminatorias que han protagonizado estos dos equipos, el Manchester City ha sacado resultados que lo ponen a pensar en que remontar no es algo imposible, pues han avanzado en dos ocasiones, contra otras dos en las que los Merengues los han eliminado.

En cuanto a las dos ocasiones que han conseguido el boleto a la siguiente ronda está la Eliminatoria de Octavos en la 2019-2020 en la que ganaron los dos partidos por un marcador de 2-1.

Manchester City en una victoria sobre Newcastle | AP