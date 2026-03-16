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Futbol

UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver Manchester City vs Real Madrid?

Manchester City vs Real Madrid Octavos de Final Vuelta l RECORD
Jorge Armando Hernández 13:21 - 16 marzo 2026
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Los Merengues llegan con una amplia ventaja a la casa de los Citizens

El Real Madrid visitará al Manchester City este martes 17 de marzo en el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League. El conjunto merengue llega con una ventaja de 3-0 obtenida en el encuentro de Ida disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Valverde celebra uno de sus goles contra el Manchester City en la Champions | AP
Valverde celebra uno de sus goles contra el Manchester City en la Champions | AP

En el primer duelo de la serie, el mediocampista uruguayo Federico Valverde fue la gran figura al marcar un hat-trick, resultado que dejó al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa con una ventaja importante en la eliminatoria.

El cuadro blanco mostró un desempeño sólido en casa, dominando varios momentos del encuentro y aprovechando las oportunidades generadas en ataque para encaminar la serie rumbo a los cuartos de final.

Por su parte, el equipo dirigido por Pep Guardiola intentará revertir el marcador global frente a su afición en el Etihad Stadium. El conjunto inglés llega tras empatar 1-1 ante West Ham United en la Premier League y confía en lograr una remontada histórica para mantenerse con vida en la competencia.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Aunque el desafío es complicado, el City se aferra a precedentes recientes. En la temporada 2022-2023, el club inglés goleó 4-0 al Real Madrid en el partido de vuelta de semifinales, resultado que le permitió avanzar a la final del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

Manchester City vs Real Madrid
Octavos de Final (vuelta) – UEFA Champions League
Fecha: 17 de marzo de 2026
Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
Estadio: Etihad Stadium
Transmisión: HBO Max, y TNT Sports

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