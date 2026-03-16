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Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Bayer Leverkusen de la Vuelta de Octavos de Final?

Arsenal vs Bayer Leverkusen l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 10:27 - 16 marzo 2026
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Se juega el segundo capítulo entre Gunners y las Aspirinas en Champions League

Se juega la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen, serie que se encuentra abierta después del empate a un tanto protagonizada en el BayArena en Alemania.

En esta ocasión del líder y uno de los favoritos regresa a casa para imponer condiciones, los dirigidos por Mikel Arteta no se quieren dejar sorprender; sin embargo, enfrente tendrá un equipo con hambre de seguir avanzando de ronda en la máxima competición de Europa a nivel de clubes. 

Robert Andrich en festejo por su gol contra Arsenal en Octavos de Final de la Champions League | AP
Robert Andrich en festejo por su gol contra Arsenal en Octavos de Final de la Champions League | AP

¿Cómo fue el partido de Ida?

Tras un primer tiempo de insistencia de la visita, el conjunto alemán salió inspirado y en el primer minuto de la segunda mitad tomó la ventaja. Robert Andrich se impuso por lo alto en tiro de esquina para poner el 1-0 que se mantuvo por casi todo el encuentro.

En los minutos finales del partido, se sancionó un penal a favor del equipo de Mikel Arteta. Los ingleses no desaprovecharon la oportunidad y firmaron el 1-1 que los deja en una posición más ventajosa para el compromiso de vuelta en Londres.

Robert Andrich en su gol contra Arsenal en la Champions League | AP
Robert Andrich en su gol contra Arsenal en la Champions League | AP

La polémica tuvo a Noni Madueke como protagonista, cuando se marchaba dentro del área, Malik Tillman se lanzó de forma desesperada para en la barrida detener el avance. El jugador de Leverkusen no contactó el balón y tocó ligeramente por detrás al atacante de los Gunners.

El contacto fue suficiente para que el silbante Umut Meler sancionara la pena máxima, decisión que el VAR validó tras la revisión. Kai Havertz no perdonó desde los once pasos y aunque Janis Blaswich adivinó la dirección del disparo, no alcanzó a desviar el esférico que se coló.

Jugadores de Arsenal celebran el gol de Havertz en el partido ante Leverkusen en Champions League | AP
Jugadores de Arsenal celebran el gol de Havertz en el partido ante Leverkusen en Champions League | AP

Ahora, recientemente en sus partidos de ligas domésticas el Arsenal que se mantiene en lo más alto de la Premier League se impuso 2-0 al Everton. Por su parte, el Bayer Leverkusen empató a un tanto ante el Bayern y sigue peleando por los primeros puestos de la Bundesliga.

¿A qué hora ver?

El partido de vuelta en esta serie está programado para el próximo 17 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Emirates Stadium y lo podrás ver a través de FOX y FOX ONE. Tras el empate el equipo que gane el partido en Londres será quien se quede con el boleto para Cuartos de Final de la Champions League.

Fecha: 17 de marzo

Hora: 14:00

Estadio: Emirates Stadium 

Transmisión: FOX y FOX ONE

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