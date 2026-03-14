¡Superlíder! Arsenal derrota al Everton con un agónico gol de Max Dowman

El Arsenal consiguió una victoria dramática en casa al derrotar 2-0 al Everton en actividad de la Jornada 30 de la Premier League. El conjunto dirigido por Mikel Arteta resolvió un duelo muy cerrado en los minutos finales en el Emirates Stadium, resultado que le permitió llegar a 70 puntos y mantenerse firme en la pelea por el campeonato, ampliando su ventaja sobre sus principales perseguidores.

Viktor Gyoekeres de Arsenal en el juego vs Everton I AP

Durante la primera mitad, el equipo londinense dominó la posesión del balón y trató de imponer condiciones frente a su afición. Jugadores como Bukayo Saka, Martín Zubimendi y Eberechi Eze generaron aproximaciones al área rival, aunque la defensa visitante logró resistir y mantener el marcador sin goles antes del descanso.

El Everton también tuvo momentos de peligro. Al minuto 18, Dwight McNeil estuvo muy cerca de abrir el marcador luego de una jugada dentro del área que terminó con un disparo al poste izquierdo, lo que silenció por unos instantes al Emirates Stadium y dejó claro que el duelo sería más complicado de lo esperado para los locales.

Arsenal celebra el gol de Gyoekeres ante el Everton I AP

Arsenal insiste, pero Everton resiste

Para la segunda mitad, los Gunners incrementaron la presión ofensiva. El equipo comenzó a acumular remates y tiros de esquina mientras empujaba al Everton hacia su propio campo. El técnico Mikel Arteta movió el banquillo en busca de soluciones y al minuto 61 ingresaron Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres, cambios que dieron mayor profundidad al ataque.

Con el paso de los minutos, el dominio del Arsenal fue cada vez más evidente. El cuadro visitante apostó por defender el empate y buscar un contragolpe, pero el desgaste comenzó a notarse mientras los locales insistían con centros y disparos desde distintos sectores del campo.

Victoria del Arsenal ante el Everton en la Premier League I AP

Gyökeres y Dowman deciden en el tramo final

Cuando el empate parecía inevitable, el Arsenal encontró la recompensa a su insistencia. Al minuto 89, Viktor Gyökeres apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de la red tras una asistencia de Piero Hincapié, desatando la celebración de la afición londinense que veía cómo su equipo rompía finalmente el cerrojo defensivo.

El Everton trató de reaccionar en el tiempo agregado, adelantando líneas en busca del empate. Sin embargo, esa apuesta dejó espacios que el Arsenal aprovechó en la última jugada del encuentro.

En el minuto 90+7, Max Dowman sentenció el partido con el 2-0 definitivo, resultado que confirmó el triunfo del líder de la Premier League. Con esta victoria, el Arsenal llegó a 70 puntos y continúa marcando el ritmo en la lucha por el título, mientras que el Everton se quedó con 43 unidades en la octava posición tras resistir gran parte del encuentro sin lograr llevarse algo de Londres.

Max Dowman anotando el gol definitivo en la victoria del Arsenal I AP