Real Betis vs Celta Vigo: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 28 de LaLiga?

El Real Betis de Álvaro Fidalgo recibirá al Celta de Vigo en un importante encuentro correspondiente a LaLiga que se disputará el 15 de marzo de 2026 a las 11:30 horas. El escenario de este atractivo duelo será el Estadio de La Cartuja, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones europeas. Este enfrentamiento promete ser uno de los más interesantes de la jornada, enfrentando a dos equipos que están realizando una notable temporada.

El Real Betis ocupa actualmente la quinta posición de LaLiga con 43 puntos tras 27 jornadas disputadas, habiendo anotado 42 goles y recibido 34. Por su parte, el Celta de Vigo se sitúa justo detrás, en sexto lugar, con 40 puntos en el mismo número de partidos, con 37 tantos a favor y 30 en contra. La diferencia de solo tres puntos entre ambos conjuntos convierte este enfrentamiento en un auténtico duelo directo por los puestos europeos. Una victoria del equipo verdiblanco les permitiría distanciarse de su perseguidor, mientras que un triunfo visitante colocaría a los gallegos empatados a puntos con los béticos, complicando la lucha por la quinta plaza.

Álvaro Fidalgo en celebración de su primer gol en LaLiga | AFP

El Real Betis atraviesa un momento irregular con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los verdiblancos cayeron ante el Panathinaikos (1:0) en Liga Europa el 12 de marzo y también fueron derrotados por el Getafe (2:0) el 8 de marzo. Previamente, empataron contra el Sevilla (2:2) el 1 de marzo y frente al Rayo Vallecano (1:1) el 21 de febrero. Su única alegría reciente llegó ante el Mallorca (1:2) el 15 de febrero. Por su parte, el Celta de Vigo muestra mejor forma con dos victorias, un empate y dos derrotas. Los celestes igualaron con el Lyon (1:1) en Liga Europa el 12 de marzo, perdieron ante el Real Madrid (1:2) el 6 de marzo, vencieron al Girona (1:2) el 1 de marzo, derrotaron al PAOK Thessaloniki (1:0) el 26 de febrero y ganaron al Mallorca (2:0) el 22 de febrero.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance es bastante equilibrado. El duelo más reciente se disputó el 27 de agosto de 2025, finalizando con empate a uno en Balaídos. Anteriormente, el 8 de febrero de 2025, el Celta se impuso por 3-2 en su estadio. El 10 de noviembre de 2024, ambos conjuntos empataron a dos goles en el feudo bético. El 12 de abril de 2024, el Real Betis venció por 2-1 como local, mientras que el 3 de enero de 2024, el Celta se llevó la victoria por 2-1 en Vigo. Este historial reciente muestra una ligera ventaja para el conjunto celeste, que ha conseguido dos victorias, frente a una del Betis, registrándose además dos empates.

Pablo Fornals se ha consolidado como el jugador más destacado del Real Betis esta temporada. El centrocampista español aporta creatividad y visión de juego al equipo verdiblanco, siendo fundamental en la construcción ofensiva. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas y su precisión en el último pase han sido determinantes para que el Betis ocupe posiciones europeas. Por parte del Celta, Ilaix Moriba está demostrando todo su potencial en el centro del campo. El joven centrocampista, formado en La Masía, combina físico y técnica, aportando equilibrio al equipo gallego. Su capacidad para recuperar balones y su progresión con el esférico le convierten en una pieza fundamental en el esquema de Claudio Giraldez.

Fidalgo en un partido con el Betis | Grosby Group

¿DÓNDE VER BETIS VS CELTA DE VIGO?