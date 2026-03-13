Ferland Mendy sufre nueva lesión y es baja del Real Madrid

El Real Madrid dejó sorprendidos a propio y extraños luego de derrotar 3-0 en casa al Manchester City en la Ida de los Octavos de Final de la Champions League. Sin embargo, no todo fue fiesta en el teatro de la Castellana, pues una vez más los ‘fantasmas’ de las lesiones se aparecieron en el vestidor del equipo blanco, su nueva víctima un viejo conocido, Ferland Mendy.

Ferland Mendy l CRÉDITO:AP

¿Qué le pasó a Mendy?

Luego de estar fuera varias semanas por un problema también muscular, el lateral francés regresó al ruedo en el juego de Champions, el jugador para sorpresa del respetable, dio una gran exhibición en la zona baja del cuadro Merengue. Sin embargo, este volvió a sufrir con las lesiones.

Pese a que el galo solo jugó 45 minutos para no ser arriesgado, terminó por sufrir un malestar en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que no estará disponible para el duelo ante Elche de LaLIga.

Real Madrid confirma baja de Ferland Mendy | CRÉDITO:AP

El encargado de dar la noticia fue el mismo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien no sólo lo descartó para el campeonato ligero, sino que también aseguró que no será convocado para el duelo de vuelta en Manchester.

El jugador del Real Madrid ya había tenido tiempo de recuperación, llegando incluso a ser titular en el juego de liga ante el Celta de Vigo, desafortunadamente las precauciones en Champions para evitar una lesión no salen según lo planeado por el cuerpo técnico y los médicos del equipo.

Jugadores de Real Madrid en celebración en el partido contra Celta de Vigo | AP

‘Un esfuerzo extra’

Tras confirmar la baja de Mendy y con dos compromisos clave para los blancos en liga y Champions, Álvaro Arbeloa mandó un mensaje a sus jugadores, exigiendo ‘dar un esfuerzo extra’ y olvidarse un poco de las ‘excusas’.

La mentalidad es que nos estamos jugando LaLiga. Es un partido importantísimo en nuestro campo, queremos un ambiente parecido al del miércoles ante un equipo que juega mejor de los puntos que lleva. En la ida lo puso complicado y tenemos que hacer un esfuerzo extra después de la Champions”, declaró el estratega español.