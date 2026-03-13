‘No nado en halagos’: Álvaro Arbeloa no se apresura tras derrotar al Manchester City

El Real Madrid volvió a ser el tema de conversación luego de dar un golpe de autoridad en la Champions League al derrotar 3-0 al Manchester City de Pep Guardiola, en la Ida de los Octavos de Final. Tras la victoria, el estratega español, Álvaro Arbeloa, aseguró que tarde o temprano los halagos van a terminar.

Álvaro Arbeloa en el banquillo de Real Madrid durante un partido de LaLiga | AP

¿Qué dijo Arbeloa?

Durante una conferencia de prensa, el técnico merengue expresó su confianza en el equipo, sin embargo, dejó claro que al ser entrenador de un club como el Madrid, los halagos van a terminar y las críticas volverán a hacer ruido en torno a su posición.

No nado en halagos, sé que el próximo tropiezo que tengamos, que ojalá no llegue nunca o sea dentro de mucho, se me volverá a mirar con dudas, se cuestionará el próximo cambio que haga. Es normal, no es por mí, es por estar en esta silla. La exigencia es muy grande", aseguró.

Arbeloa con Vinicius | AP

Arbeloa también recordó cómo a sus antecesores también se les cuestionó su puesto pese a conseguir cosas importantes, reafirmando la exigencia de la hinchada y la prensa incluso cuando el club está en buenas condiciones.

“Personas que han ganado varias Champions seguidas o se han ido siendo los más laureados del Real Madrid, han tenido muchas críticas y dudas en muchos momentos incomprensibles. Es lo que lleva este puesto, no me preocupa mucho. Sólo pienso en ganar al Elche y sacar al máximo de los futbolistas”, añadió.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP

No se olvida de LaLiga

Pese a la gran exhibición del Real Madrid ante el City, el técnico recordó que aún queda un reto en el torneo de liga, asegurando que no será fácil retomar el camino del triunfo y mucho menos mantener la exigencia al límite, sin embargo, reconoció el carácter ganador que hay dentro del cuadro blanco. Además, Arbeloa reconoció al Elche y confirmó que el juego será tan complicado como lo fue el de los Octavos de Final del campeonato de Europa.

“Es muy complicado. Tienes que conseguir que la auto exigencia como equipo iguale la motivación del otro día. Tampoco se verá al mismo Elche que las últimas semanas porque viene al Bernabéu. Lo emocional es difícil de igualar en un partido más que en uno especial, por eso es tan difícil ser jugador del Real Madrid, tener carácter ganador sabiendo que siempre tienes que dar el máximo”, concluyó.

El Real Madrid recibirá al Elche en el mítico Santiago Bernabéu, en el duelo correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga, duelo que podría definir la pelea por el título contra el FC Barcelona.