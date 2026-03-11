Kylian Mbappé y su viral festejo tras el hat-trick de Valverde en la victoria del Real Madrid

El triunfo de Real Madrid frente al Manchester City dejó una de las actuaciones más destacadas del conjunto merengue en la temporada de la UEFA Champions League. Sin embargo, además del marcador de 3-0 y del protagonismo de Federico Valverde, uno de los momentos que captó la atención fue la reacción de Kylian Mbappé desde la grada del Santiago Bernabéu.

El delantero francés no estuvo disponible para el encuentro debido a un esguince de rodilla. Su ausencia parecía un factor importante en el duelo europeo, pero el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa firmó una actuación contundente que le permitió tomar ventaja en la serie de Octavos de Final.

Kylian Mbappé, durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP

Real Madrid resolvió sin Mbappé

El conjunto blanco resolvió el encuentro con autoridad y tomó el control de la eliminatoria. Valverde firma una noche memorable en el Bernabéu La figura del partido fue Federico Valverde. El centrocampista uruguayo protagonizó una primera mitad sobresaliente al marcar tres goles que encaminaron la victoria del Real Madrid.

El tercer tanto fue uno de los momentos más celebrados de la noche. Valverde controló el balón tras un pase elevado de Brahim Díaz que superó a un defensor rival. Después del control, el mediocampista definió ante Gianluigi Donnarumma para colocar el 3-0 y provocar la euforia en el estadio.

Federico Valverde | AP

La reacción de Mbappé

La acción generó también una reacción particular en la tribuna. Mbappé observaba el encuentro desde la grada y al concretarse el tercer gol se le vio saltar de alegría, una escena que rápidamente se viralizó entre aficionados del club español en redes sociales.

El delantero incluso trató de subirse a la parte más alta de la grada en la que se contraba para poder festejar el tanto de su compañero. Los aficionados del equipo destacaron su festejo como un gran gesto del francés y buenas señales en el vestidor del equipo.

¿Mbappé regresa para la Vuelta?

A lo largo de la temporada, Mbappé ha sido uno de los futbolistas más productivos del Real Madrid. El delantero acumula 38 goles y seis asistencias en 33 partidos disputados en distintas competiciones. Aunque no pudo participar en el partido de ida, existe la posibilidad de que el atacante regrese para el encuentro de vuelta que se disputará en el Etihad Stadium el próximo 17 de marzo.

Antes del partido, Álvaro Arbeloa se refirió al proceso de recuperación del jugador francés y dejó abierta la puerta a su regreso. El entrenador explicó que segurián llevado su recuperación poco a poco buscando tenerlo para la recta final de la temporada.

“Se trata de ir día a día y ver cómo evoluciona. Pero esta semana ha sido muy positiva. Ha vuelto con muy buenas sensaciones y mejora cada día.” Si su evolución continúa de forma favorable, Mbappé podría reaparecer en el partido decisivo de la eliminatoria.