Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia

Por primera vez en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, la selección de Canadá logró avanzar a la ronda de Cuartos de Final. El conjunto canadiense aseguró su boleto tras derrotar 7-2 a Cuba en un duelo decisivo disputado el miércoles por la tarde en el Hiram Bithorn Stadium.

El triunfo permitió a Canadá cerrar la fase de grupos con marca de 3-1 y quedarse con el primer lugar del Grupo A gracias a su victoria en el enfrentamiento directo frente a Puerto Rico el martes. Con este resultado, la selección canadiense se enfrentará al segundo lugar del Grupo B en el Daikin Park, ubicado en Houston, más adelante esta semana.

Canadá logró superar a Cuba en el Clásico Mundial | AP

Hicieron historia en el Clásico Mundial

El avance representa un hecho inédito para Canadá dentro del torneo internacional. En sus cinco participaciones anteriores en el Clásico Mundial de Béisbol, el equipo nunca había terminado mejor que en el noveno lugar. Además, en la presente edición ya consiguió tres victorias, la mayor cantidad de triunfos que ha logrado en una sola participación.

Con este resultado, Canadá rompe con la tendencia de sus participaciones anteriores en el Clásico Mundial. En 2006 terminó en el noveno lugar, en 2009 cayó al puesto 13 y tuvo que disputar el torneo de clasificación. Posteriormente fue 12 en 2013, 15 en 2017 siendo su peor participación. Finalmente, en la edición más reciente quedaron 12.

En contraste, Cuba finalizó en el tercer lugar del Grupo A con registro de 2-2. Se trata de la primera ocasión en la historia del torneo en que la selección cubana no logra avanzar más allá de la fase de grupos.

Canadá avanzó a los Cuartos de Final del Clásico Mundial | AP

Así ganó Canadá

La ofensiva canadiense abrió el marcador en la tercera entrada frente al abridor cubano Liván Moinelo. Sencillos consecutivos de Tyler O’Neill y Abraham Toro prepararon el escenario para el prospecto de los Miami Marlins, Owen Caissie. El bateador zurdo respondió en un duelo entre zurdos al conectar un elevado al jardín derecho que permitió anotar a O’Neill mediante un elevado de sacrificio.

La ventaja se amplió en la quinta entrada cuando Toro conectó un jonrón solitario ante el derecho de los Toronto Blue Jays, Yariel Rodríguez. Con ese batazo, Toro llegó a seis extrabases en el Clásico Mundial de Béisbol, cifra solo superada entre los jugadores canadienses por Justin Morneau.

Canadá terminó por sentenciar el encuentro en un sexto inning en el que aprovechó varios errores defensivos de la novena cubana. Bo Naylor conectó un doble productor y Otto López impulsó dos carreras con sencillo. Durante esa entrada, el segunda base Yiddi Cappe dejó caer un elevado de rutina, Rodríguez lanzó un intento de viraje desviado por la línea de primera base y el receptor Andrys Pérez cometió interferencia. Las tres carreras del episodio fueron sucias.

Canadá logró dominar a la ofensiva en el Clásico Mundial | AP