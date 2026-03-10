Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Recuerdos del Clásico Mundial de Beisbol: Cuando Will Smith no quiso saludar a Randy Arozarena

El momento de Randy Arozarena le dio vuelta al mundo | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 08:41 - 10 marzo 2026
Antes del encuentro entre México y Estados Unidos en el Mundial de Beisbol pero de 2023, ocurrió un hecho particular cuando Randy Arozarena se acercó a saludar al receptor campeón con Los Dodgers y Smith le negó el saludo

México vs Estados Unidos no solo es un encuentro clásico por el nivel de beisbol de ambos países, sino porque estos equipos ya han chocado anteriormente en un Clásico Mundial de Biesbol y no solo dentro del diamante, también en situaciones fuera del bullpen.

Randy Arozarena l X:MexicoBeis

Ahora nos remontamos a un acontecimiento que se dio durante un partido entre el combinado azteca y el conjunto de 'Las Barras y las Estrellas'.Este suceso involucró a un jugador mexicano en ascenso y el receptor del vigente campeón con Los Dodgers de Los Ángeles.

Will Smith bateando con Los Dodgers l AP

Will Smith le negó el saludo a Randy Arozarena

El video se volvió viral y le generó críticas al pitcher de Los Dodgers, Will Smith a quien se le observa en el video no darle la mano al bateador nacionalizado mexicano, Randy Arozarena a pesar de que este insiste por algunos momentos.

Arozarena primero saluda al umpire del juego y luego intenta ir con Smith quien lo deja con la mano estirada. Al final del encuentro y tras la victoria tricolor, Randy habló sobre la polémica y lo que exactamente ocurrió

Hoy cuando llegué a primera saludé a (Paul) Goldschmidt porque jugamos en Saint Louis, entonces yo jugué con (Will) Smith en Triple A. Me dio gusto verlo y lo fui a saludar, pero me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Le di para adelante y le di dos dobles y ya.

Resultado México vs Estados Unidos Clásico Mundial de Beisbol 2023

En ese partido el conjunto azteca tuvo una actuación brillante y se llevó el encuentro por 11 carreras a 5, derrotando de manera contundente a los estadounidenes. Sin embargo llamó la atención la polémica suscitada entre Smith y Arozarena. Este fue el segundo juego de la justa internacional.

Randy Arozarena y Joey Ortíz | AP

Cal Raleigh le niega el saludo a Randy Arozarena previo al partido del Clásico Mundial de Biesbol 2026

La historia se volvió a repetir ahora con Cal Raleigh ,quien es compañero de Arozarena en Mariners de Seattle. El mexicano-cubano se acercó para saludarlo y este lo dejó con la mano estirada, tal como sucedió con Will Smith hace tres años. Al finalizar el partido Arozarena fue contundente sobre esa acción.

Cal Raleigh le negó el saludo a su propio compañero Randy Arozarena en el Clásico Mundial de Beisbol| AP

Se lo diré en varios idiomas. Primero a lo cubano,'que se vaya a casa de la pinga'; en mexicano, sería 'que se vaya a casa de la verg...' y en inglés sería que se lo meta en el cul.
