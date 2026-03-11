Contingencia Ambiental seguirá en CDMX: estos autos no circulan el miércoles 11 de marzo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que continuarán las restricciones a la circulación de vehículos este miércoles 11 de marzo de 2026.

De acuerdo con las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, las condiciones atmosféricas siguen siendo desfavorables para la dispersión de contaminantes, lo que mantiene niveles de ozono dentro del rango de mala a muy mala calidad del aire.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico explicó que un sistema de alta presión continuará afectando la región, provocando poco viento, estabilidad atmosférica y fuerte radiación solar, factores que favorecen la acumulación de contaminantes.

Ante este escenario, las autoridades señalaron que la contingencia busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir las emisiones vehiculares.

¿Qué autos no circulan el miércoles 11 de marzo?

Las restricciones aplicarán de las 5:00 a las 22:00 horas para los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 2 .

Vehículos con holograma 1 con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9 .

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado rojo y terminación 3 o 4 .

Autos sin holograma de verificación (vehículos nuevos, permisos, placas foráneas o pase turístico).

50% de las unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca.

Vehículos de carga dejarán de circular de 6:00 a 10:00 horas .

Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” tendrán restricción de 10:00 a 22:00 horas si les aplica el Hoy No Circula.

Vehículos que sí pueden circular

Entre los vehículos que quedan exentos de estas medidas se encuentran:

Autos eléctricos e híbridos .

Vehículos con holograma tipo exento o matrícula ecológica .

Motocicletas .

Vehículos de emergencia, seguridad, bomberos y protección civil .

Transporte escolar y de personal autorizado .

Vehículos para personas con discapacidad .

Unidades de transporte público y turismo que cumplan con verificación.

Transporte de productos perecederos o con refrigeración.

