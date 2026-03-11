Verificación de edad requerida
Contingencia Ambiental seguirá en CDMX: estos autos no circulan el miércoles 11 de marzo
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que continuarán las restricciones a la circulación de vehículos este miércoles 11 de marzo de 2026.
De acuerdo con las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, las condiciones atmosféricas siguen siendo desfavorables para la dispersión de contaminantes, lo que mantiene niveles de ozono dentro del rango de mala a muy mala calidad del aire.
El Sistema de Monitoreo Atmosférico explicó que un sistema de alta presión continuará afectando la región, provocando poco viento, estabilidad atmosférica y fuerte radiación solar, factores que favorecen la acumulación de contaminantes.
Ante este escenario, las autoridades señalaron que la contingencia busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir las emisiones vehiculares.
“Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México”.
¿Qué autos no circulan el miércoles 11 de marzo?
Las restricciones aplicarán de las 5:00 a las 22:00 horas para los siguientes vehículos:
Vehículos con holograma 2.
Vehículos con holograma 1 con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9.
Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rojo y terminación 3 o 4.
Autos sin holograma de verificación (vehículos nuevos, permisos, placas foráneas o pase turístico).
50% de las unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca.
Vehículos de carga dejarán de circular de 6:00 a 10:00 horas.
Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” tendrán restricción de 10:00 a 22:00 horas si les aplica el Hoy No Circula.
Vehículos que sí pueden circular
Entre los vehículos que quedan exentos de estas medidas se encuentran:
Autos eléctricos e híbridos.
Vehículos con holograma tipo exento o matrícula ecológica.
Motocicletas.
Vehículos de emergencia, seguridad, bomberos y protección civil.
Transporte escolar y de personal autorizado.
Vehículos para personas con discapacidad.
Unidades de transporte público y turismo que cumplan con verificación.
Transporte de productos perecederos o con refrigeración.
Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la calidad del aire y que este miércoles a las 10:00 horas se informará si la contingencia continúa o se levanta.