¡Remontada! Cruz Azul vence a Rayados en la Ida de los Octavos de Final de la Concachampions

En un partido lleno de emociones en el Estadio BBVA, Monterrey y Cruz Azul protagonizaron un intenso duelo correspondiente a la ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup, donde la escuadra capitalina terminó remontando en los minutos finales.

DUELO DE VOLTERETAS

El encuentro comenzó con intensidad. Apenas al minuto cuatro, Jorge Rodríguez prendió una pelota cerca de la media luna que pasó por un costado del arco defendido por Andrés Gudiño. Dos minutos después respondió Cruz Azul, cuando Santiago Mele atajó una pelota tras una jugada dentro del área de Gabriel Fernández.

Al 11, nuevamente Mele salvó a Rayados tras un cabezazo dentro del área de Fernández luego de un error de Alonso Aceves. La presión cementera rindió frutos al minuto 25, cuando Erik Lira marcó el primero tras rematar dentro del área, donde Mele no logró quedarse con el balón tras intentar atajarlo.

Rayados reaccionó antes del descanso. Al 34, Roberto de la Rosa igualó el marcador con un remate de pierna derecha dentro del área luego de un cabezazo de Carlos Salcedo. Cinco minutos más tarde, al 39, el propio De la Rosa firmó su doblete con un disparo de zurda desde el costado izquierdo del área tras una asistencia de cabeza de Luis Reyes, para darle la vuelta al marcador e irse con ventaja al medio tiempo.

CRUZ AZUL DA LA VUELTA GRACIAS A MELE

En la segunda parte, Cruz Azul buscó reaccionar. Al 49, Omar Campos intentó empatar con un disparo que se fue por un costado. El momento clave llegó al 79, cuando el árbitro señaló penal a favor de Cruz Azul tras un contacto de Santiago Mele con un jugador celeste, jugada que además terminó con la expulsión del arquero de Rayados.

Sin cambios disponibles, Stefan Medina tuvo que colocarse bajo los tres postes. Al 84, Gonzalo Piovi convirtió el penal para el 2-2. Cuando parecía que todo terminaría igualado, al 90 Nicolás Ibáñez marcó el tercero para Cruz Azul con un golazo de volea dentro del área, sellando la remontada. El partido de vuelta de esta serie se disputará el próximo martes 17 de marzo.